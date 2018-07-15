فيديو وصور.. وزير الشباب والرياضة يشهد ختام فعاليات برنامج "فوتبول نت" بمطروح

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، والدكتور مصطفى بيومى المشرف العام على برنامج "فوتبول نت" بمصر، وجويومار تودو من مؤسسة نادى برشلونة لكرة القدم، احتفالية ختام فعاليات الدورة الأولى من البرنامج بمركز شباب مطروح، التى أقامتها مؤسسة نادى برشلونة الإسبانى.

جاء ذلك بحضور اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح والسيد الإمام السكرتير العام، وعلاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد، وأعضاء الهيئة البرلمانية بمطروح، وكافة القيادات التنفيذية والشعبية ورؤساء الأندية الرياضية وعدد كبير من شباب مطروح ونخبة من ممثلى الإعلام المصريين والعالميين.

وأكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح خلال الاحتفال بنهائى البرنامج التدريبى "فوتبول نت" البرنامج يأتى فى إطار المشاركة المجتمعية الهادفة إلى رعاية وتدريب النشء والشباب وتعزيز ممارسة الرياضة إيمانا بأهمية تنمية الثروة البشرية قبل المادية من خلال تطوير المهارات الفردية والجماعية واكتشاف عناصر التميز والمواهب الرياضية بمراكز الشباب.

وأضاف أن ذلك يترجم فكر وتوجيهات القيادة السياسية الرشيدة، لتكون مطروح كعادتها سباقة دائما فى تنفيذ توجيهات الرئيس بتطوير آليات اكتشاف وصقل المواهب الرياضية بين شباب مختلف المحافظات واستثمار طاقات أبنائنا بعيدا عن كل تعصب أو انحراف، متسلحين بأخلاقهم وعلمهم ومواهبهم التى تميزهم وتصنع لهم مستقبل أفضل مع الثقة فى قدرة الشباب المصرى وإمكانياته الواعدة وقدرته على التحدى من أجل التميز وتطوير قدراته الإبداعية على أسس علمية من أهل العلم والخبرة.

وأشار إلى أنه بالمصادفة مع نهائى كأس العالم اليوم نرى مواهب رياضية جديدة تولد على أرض مطروح آملين أن تكون مواهب تصنع البسمة وتشجع على التميز فى وقت أصبحت فيه الرياضة هى أكثر أدوات التقارب والدعوة للسلام بين شعوب العالم، فجمعت الفرقاء قبل الأصدقاء، كما أنها أصبحت صناعة ذات عائد اقتصادى كبير يجب استثماره واستغلاله الاستغلال الأمثل، بل وجعلت من الموهوبين سفراء لأوطانهم بعيدا عن كافة التحديات والصراعات والحروب.

وأشاد بمؤسسة نادى برشلونة التى ترعى المبادرة الرياضية التى تهدف إلى خدمة المجتمع المحلى مع ما سبقها من مبادرات وطنية صادقة ومخلصة من أصحابها، وما سيخلفه من مردود إيجابى على أبنائنا ومستقبلهم بمطروح إيماناً بأهمية تنمية المجتمعات المحلية وخدمة كافة المناطق مع السمو بالأخلاق والقيم السامية قبل الرياضية وإعلاء روح التسامح والقيم الإنسانية وخلق جيل قادر على التحدى وصنع مستقبل أفضل لوطنه ومجتمعه.

ومن جانبه، قال جوردى كردونر نائب رئيس نادى ومؤسسة برشلونة لكرة القدم، "نحن اليوم نحتفل بتخريج أول دفعة للبرنامج بمحافظة مطروح فى مصر، ونؤمن بأن الرياضة تصلح لأن تكون وسيلة تعليمية وتربوية من شأنها أن تغير حياة الأطفال والشباب".

"فوتبول نت" هو منهجية متعارف عليها تم تطويرها واختبارها من قبل مؤسسة برشلونة لكرة القدم فى دول العالم التى تستخدم كرة القدم كمنصة حيادية لمواجهة تحديات مجتمعية متنوعة، فبرشلونة نادى يرتكز على العديد من القيم و على رأسها المشاركة المجتمعية وهو ما يدفعنا إلى أن نسهم فى تطوير مجتمعاتنا والإرتقاء بها."

ويستهدف برنامج "فوتبول نت" تدريب 1800 من الأشبال من بينهم 80 طفلا من ذوى الاحتياجات الخاصة لدمجهم فى المجتمع بصورة أكثر فعالية والتعامل معهم بشكل طبيعي وتتراوح أعمار المشاركين من 7 حتى 16 عاما، ويتم تدريب هؤلاء المشتركين من قبل مدرب من الإناث - الذين تلقوا التدريب فى نادى برشلونة بأسبانيا لإطلاق البرنامج فى مصر- وتتم هذه الدورات التدريبية فى مراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

وفى ختام الحفل قدم محافظ مطروح درع المحافظة لوزير الشباب والرياضة ومؤسسة نادى برشلونة الاسبانى.

ويذكر بأنه تم إطلاق البرنامج فى محافظة مطروح، مستهدفاً 450 مشتركا من بين الجنسين، وتمتد فترة البرنامج التدريبى والتأهيلى نحو 12 أسبوعًا ضمن إطار برنامج الاستثمار المجتمعى الذى يرتكز على عدة محاور رئيسية منها تطوير المهارات وتنمية ريادة الأعمال تماشيا مع استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.