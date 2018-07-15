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الأحد، 15 يوليه 2018 09:56 م
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فيديو وصور.. محافظ جنوب سيناء يلتقى بعواقل ومشايخ أبو رديس وأبو زنيمة

الأحد، 15 يوليه 2018 08:10 م
فيديو وصور.. محافظ جنوب سيناء يلتقى بعواقل ومشايخ أبو رديس وأبو زنيمة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمشايخ وعواقل مدينتى أبو رديس وأبو زنيمة فى إطار اللقاءات الشعبية والجماهيرية للتعرف على مشاكل المدن وحلها على أرض الواقع ودراسة أنسب الحلول لها وسرعة تلبيتها.

 

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء خلال الجولة اليوم تسليم 72 وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعى من إجمالى 608 وحدات سكنية سيتم تسليمها تباعا حال ورود موافقات جهاز تنمية سيناء.

 

تفقد المحافظ أعمال المرحلة الأولى وإطلاق التيار الكهربى لمشروع توصيل الكهرباء لقرية الرملة بكابلات أرضية من مدينة أبو رديس الي مدخل القرية بمدينة أبو زنيمة بطول 20 كم من المحطة التي بلغت طاقتها 13 ميجاوات والتي ستغطي 13 تجمعا بدويا وقرية وبلغت تكلفتها 5 مليون جنيه وأوضح المحافظ إلي أنه سيتم تخصيص مبلغ 70 مليون جنيه للتوسع في كهربة المناطق المحرومة من التيار المستمر.

 

وستشهد الفترة القادمة التوقف عن استعمال مولدات الكهرباء بالتجمعات البدوية  ورفع الطاقة الكهربية بالمدينة من 3 ميجاوات الي 13 ميجاوات لأجل التوسعات المستقبلية.

 

محافظ جنوب سيناء يلتقى بعواقل ومشايخ أبو رديس وأبو زنيمة (1)
 

 

محافظ جنوب سيناء يلتقى بعواقل ومشايخ أبو رديس وأبو زنيمة (2)
 

 

محافظ جنوب سيناء يلتقى بعواقل ومشايخ أبو رديس وأبو زنيمة (3)
 

 

محافظ جنوب سيناء يلتقى بعواقل ومشايخ أبو رديس وأبو زنيمة (4)
 

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