فيديو.. الجيش اليمنى بدعم من قوات التحالف يحرر مواقع جديدة بمديرية باقم

كتبت إيمان حنا

تمكنت قوات الجيش الوطنى مسنودة بالتحالف العربى، من تحرير مواقع جديدة كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثى الانقلابية بالقرب من مركز مديرية باقم شمالى محافظة صعدة.

وقال رئيس عمليات اللواء 63 مشاة العقيد أديب الحاج، فى تصريح للمركز الإعلامى للقوات المسلحة، إن قوات الجيش الوطنى استكملت تحرير وتأمين التباب البيض وجبال الكوز ومواقع أخرى غرب أبواب الحديد، بالقرب من مركز مديرية باقم.

وأضاف العقيد الحاج، أن الهجوم المباغت الذى نفذته قوات الجيش بإسناد من قوات التحالف العربى، ألحق بالميليشيات الحوثية خسائر بشرية ومادية كبيرة.

ومن جانب آخر تمكنت قوات الجيش الوطنى اليمنى مدعومة بقوات التحالف العربى لدعم الشرعية باليمن، من إحكام سيطرتها على سلسلة جبال السابح بمحافظة صعدة وهى أحد أكبر السلاسل الجبلية فى اليمن