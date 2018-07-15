فيديو.. اطلاق مبادرة "احنا السند" براعية محافظ كفرالشيخ ورئيس جمعية نساء مصر للتنمية

كفر الشيخ – محمد سليمان

بحث اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ ، والدكتورة منال العبسى رئيس مجلس إدارة الأكاديمية العربية لإعداد القادة وتدريب النفس وتنمية مهارات التفكير الإبتكارى، ورئيس الجمعية العمومية لنساء مصر للتنمية، اليوم السبت، إطلاق مبادرة " احنا السند "، وتدريب 50 أسرة على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كمرحلة أولى وتأهيلهم لسوق العمل، ويستمع لمشاكل الصيادين، حول العديد من التحديات التى تواجه الصيادين ببرج مغيزل والبرلس، ودار حوار مفتوح حول العديد من هذه التحديات والاستماع الى جهات الاختصاص المختلفة وعرض المقترحات من رؤساء جمعيات الصيادين.

يأتي هذا في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص العمل، وحرص محافظة كفرالشيخ على المساهمة فى التنمية الإقتصادية والحفاظ على البيئة وتشغيل الشباب، وحل مشاكل الصيادين وتنمية الثروة السمكية، وحماية حقوقهم وفرض سيادة القانون والقضاء على المخالفات.

قال محافظ كفرالشيخ، ان القيادة السياسية مهتمة بتحقيق التنمية فى محافظة كفر الشيخ، من خلال إقامة العديد من المشروعات سواء كانت المشروعات الكبرى القومية أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها أحد ركائز دعم الاقتصاد القومى.

أضاف محافظ كفرالشيخ، انه سيتم دعم 50 اسرة من الأسر الأكثر احتياجاً بمبلغ عشرة ألاف جنيه، كقروض حسنة بدون فوائد، بحيث يتم اختيار 50 أسرة من كل وحدة قروية والبالغ عددها 100 قرية رئيسية على مستوى المحافظة، بتكلفة تبلغ 50 مليون جنية كمرحلة أولى للمشروع، ويكون ذلك نواة مبادرة " احنا السند "، من خلال اقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتقديم التمويل والتسهيلات اللازمة لهم_كمرحلة أولى، ويؤدى هذا الى رفع مستوى المعيشة للفئة المستهدفة من أهالى كفرالشيخ، يتم بعد ذلك استكمال عدد من المراحل لتشمل كل مرحلة 5000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية.

أوضح المحافظ، أنه سيتم اطلاق مبادرة " احنا السند "، يوم السبت القادم من قرية الملاحة التابعة لمركز سيدى سالم، ثم تعميم هذه التجربة على القرى الأكثر احتياجاً، لدعم عدد من الأسر التى تحتاج الى المساعدة، وسيتم من خلال المبادرة تدريب وتعليم الشباب فى مجال الكهرباء، وصيانة الاجهزة المنزلية، ومشروع اللحام تحت الماء، والخياطة للسيدات، وغيرها من المشروعات التى تتناسب مع بيئة العمل.

كلف محافظ كفرالشيخ، بتشكيل لجنة لحل مشكلات الصيادين والوصول الى أفضل الحلول طبقاً للقانون، والحفاظ على حقوق الصيادين، برئاسة السكرتير العام، وعضوية رئيس ميناء الصيد بالبرلس، ورئيس هيئة الثروة السمكية ورئيس جهاز البيئة ورؤساء جمعيات الصيادين وعدد من كبار وصغار الصيادين، ﻻفتا انه يتم عقد لقاءات مستمرة مع الجهات المختصة المشرفة من الناحية اﻻدارية والفنية واﻷمنية ، لبحث مشاكل الصيادين وتنمية الثروة السمكية.

من جانبها قالت الدكتورة منال العبسى، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية العربية لإعداد القادة وتدريب النفس وتنمية مهارات التفكير الإبتكارى، ورئيس مجلس إدارة الجمعية العمومية لنساء مصر للتنمية، أنها وجدت رغبة كبيرة من قيادة المحافظة على التنمية، وتلبية الطلبات بتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والحفاظ على المواطن المصرى فى ظل الاصلاح الاقتصادى، كما يجب على كل مواطن ان يعمل على تطوير بلدنا العظيمة مصر، وهذا ما يدعمة اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ للوصول الى التقدم والرقى.

أضافت " العبسى "، أن كفرالشيخ من أكثر المحافظات التى تسير فى طريق التطور والتقدم وتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وان نجاح المرحلة الاولى يتوقف عليها نجاح المرحلتين القادمتين لذلك تم تفعيل اللجان للمتابعة تحت اشراف المحافظة للوصول بالمشروعات الى مستوى متميز يخدم ابناء المحافظة وتقديم الدعم اللازم للتطوير والوصول الى اعلى المستويات على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بحضورالمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، واللواء شكرى الجندى، والعميد سيد احمد محمد سيد احمد، والمحاسب محمد اسماعيل، اعضاء مجلس النواب، والعميد يسرى الدسوقى، رئيس ميناء البرلس، والمهندس عماد وصفى، وكيل الوزارة، ورئيس الإدارة المركزية للثروة السمكية، ورؤساء جمعيات الصيادين، وعدد من القيادات التنفيذية.