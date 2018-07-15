فيديو.. ألعاب رياضية وعروض فنية لإنعاش الحركة وإسعاد المصيفين في شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

تحدى الجميع فى محافظة شمال سيناء الظروف، واستطاعوا رسم ابتسامة على وجوه صغار والكبار على شواطئ المحافظة.

هذا التحدى كان أول ملامحه لهذا الصيف انطلاق مهرجان رياضى موسع نفذته مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء على الشاطئ، تضمن عروض فنية ورياضية انطلقت فى وقت واحد فى أهم مناطق تجمع المصطافين على شاطئ العريش، وشاطئ الرواق بمدينة بئر العبد، حيث اعتاد الأهالى الخروج إليها بحثا عن متنفس.

وأوضح محسن محمد، مدير إدارة خدمات الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن المناطق التى شهدتها الفعاليات ابوصقل، وحبيبة، ال ايوب، والمساعيد، والرواق ببئر العبد، وتعد من اهم أماكن تشهد حركة إقبال الأهالى على الشاطئ.

وأضاف أن الأنشطة شارك فيها فرق الشباب والطلائع، وتضمن دورات رياضية منوعة، تشارك فيها فرق رياضية وأندية، يعقبها فقرات للجوالة، والفتاة والتطوع بمديرية الشباب والرياضة، ويشارك فيها رواد الشاطئ من المصطافين، لأنها تستهدفهم، وهى للتأكيد أن روح الحياة تستمر وتتواصل على أرض شمال سيناء.

وقال الكابتن عصام التلوانى، الحكم الدولى الذى أدار جانب من لقاءات رياضية على الشاطئ بين عدد من الفرق، إن اللقاءات، تضمنت بطولات لكل الأعمار، وهى مناسبة لإزالة أى آثار سلبية لأحداث سيناء لدى نفوس الأطفال والشباب، ولاحظنا مشاركة واسعة واهتمام من كل رواد الشاطئ، ومطالبهم ان تتكرر مثل هذه اللقاءات.

وقال عادل صلاح الحجاوى، أحد الشباب المشاركين انهم حضروا لممارسة العاب منوعة على الشاطئ، بعد أن وجدوا اهتمام وتنظيم يسعدها طول اليوم.

وتابع الشاب ماهر عماد، أنه شارك فى بطولات كرة قدم خماسية، مع أصدقائه وزملائه، وقضى يوما على الشاطئ مفيد لأول مرة منذ فترة طويلة.

وقال خالد الشعراوى مدرب فريق كورال شمال سيناء بمديرية الشباب والرياضة أنهم يشاركون بتقديم حفل فنى ترفيهى من خلال فريق يقدم أغانى فنية ودينية ووطنية إضافة لعروض التراث السيناوى.

وقال إن الأهالى يطلبون خصيصا بعض من الفقرات الفنية الخاصة بالتراث، وتتم جميعها فى الهواء الطلق على كورنيش العريش وسط حضور ومشاركة من الأهالي.

وأضاف اكرم الليثى، أحد الأهالى المشاركين انه فى أثناء تواجده على الشاطئ فوجئ بالمهرجان الرياضى، وسعد هو وأسرته انهم استمتعوا لأول مرة بإضافات جديدة تكمل سعادة المصطافين.

وقال إن هذه بادرة استقرار وأن المحافظة خالية من كل ما يعكر صفوها من إرهاب، ويشكرون الجهات القائمة على مثل هذه الفعاليات على هذه العروض ويطالبون بالمزيد منها.

ووجه الشاعر السيناوى عبدالكريم الشعراوى الذى قدم فقرات من الاحتفالات رساله لكل العالم نقولها من سيناء أن شمال سيناء فى طريقها للخلاص من الإرهاب وتنتظر قطار التنمية.

وأضاف أن من يشاركون فى اسعاد الأهالى هم قيم فنية راقية من طلائع وشباب حققوا مراكز أولى على مستوى الجمهورية فى ادائهم الفني، واسعدوا جمهورهم.

واعتبرت ليلى سامى، إحدى سيدات مدينة العريش والتى تقضى يوما على الشاطئ مع اسرتها، أن مثل هذه الاحتفالات تعزز لدى الأهالى الإحساس بالأمان وتخرجهم من الأوضاع الصعبة التى يعيشونها، وهى مهمة لتكمل استمتاعهم بأجمل شواطئ الكون وهو شاطئ العريش.

وفى مدينة بئر العبد، أجمع المشاركون فى مهرجان "الرواق" الترفيهى الذى أقيم شمال مدينة بئر العبد بمنطقة الرواق، على جانب بحيرة الرواق، على انهم استفادوا كثيرا من إضفاء فعاليات جديدة للشاطئ.

وأعرب نصرالله محمد رئيس مركز ومدينة بئر العبد عن شكره للشباب والرياضة وكافة الجهات المختصة التى رعت الاحتفال على هذا الأهتمام.

واشاد نصرالله بمشاركة الشباب الواسعة، وتمكنهم من التنظيم والإدارة للفعاليات بنجاح كبير اسعد الجمهور من المترددين على الشاطئ من الأهالى.