غدا.. الجامعة العربية تحتفى باليوبيل الذهبى للجنة حقوق الإنسان

كتب مصطفى عنبر

تحتفى الجامعة العربية، غدا الاثنين، باليوبيل الذهبى للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، حيث تشهد عقد ندوة تحت عنوان "اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان الإنجازات والآفاق المستقبلية"، تخليدا لمرور 50 عاما على صدور قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى فى سبتمبر 1968 والقاضى بإنشاء اللجنة كأول لجنة إقليمية عربية تبحث فى قضايا حقوق الإنسان فى الوطن العربى وكأحد الأجهزة الرئيسية العاملة فى نطاق الجامعة وتحت إشراف مجلسها على المستوى الوزارى.

وأوضح بيان صحفى أصدرته الجامعة اليوم، بأنه من المقرر أن يشارك فى أعمال الندوة، عدد من الخبراء العرب الذين أسهموا فى عمل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان خلال رئاستها أو رئاسة وعضوية إحدى فرق العمل المنبثقة عنها فضلا عن ممثلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال حقوق الإنسان والحاصلة على صفة مراقب لدى اللجنة الدائمة والجهات المعنية فى الجامعة العربية والأمم المتحدة.

وقال البيان، إن هذه الاحتفالية تأتى على هامش اجتماعات الدورة 44 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان -دورة اليوبيل الذهبى- والتى تستمر أعمالها على مدى يومين بالجامعة العربية ويتضمن جدول أعمالها بنودا دائمة أهمها التصدى للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان فى الأراضى العربية المحتلة والأسرى والمعتقلين العرب فى السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى مقابر الأرقام فضلا عن مناقشة بنود مقترح إدراجها من قبل الدول الأعضاء أبرزها تطبيق القانون الدولى الإنسانى "اتفاقيات جنيف الأربع" على مؤسسات دولة فلسطين والتدابير القسرية والانفرادية وآثارها السلبية على التمتع بحقوق الإنسان فى جمهورية السودان والمهاجرون والاتجار بالبشر وتطوير جهود التعاون الإقليمى ضده وخصوصا الاتجار بالنساء والأطفال.

كما تنظر اللجنة فى اعتماد كل من مشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان ومشروع الإعلان العربى المتعلق بحقوق ومسئولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وشعار اليوم العربى لحقوق الإنسان لعام 2019.