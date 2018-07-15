video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 يوليه 2018 02:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

على عبد العال: سأصوت على تقرير لجنة القيم غدا بشأن النائب أسامة شرشر

الأحد، 15 يوليه 2018 01:58 م
على عبد العال: سأصوت على تقرير لجنة القيم غدا بشأن النائب أسامة شرشر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل
إضافة تعليق

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن أنه سيتم التصويت على تقرير لجنة القيم الخاص بالنائب أسامة شرشر فى الجلسة العامة غدا الاثنين، قائلا: "غدا ستحسم الجلسة العامة أمرك..ولن ترد اليوم، سأفسح لك المجال فى الجلسة العامة".

 

وطالب عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، من النائب بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير لجنة القيم الخاص بالنائب أسامة شرشر، من اجل التصويت عليه فى جلسة الغد.

 

وسبق وأن حذر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، النائب أسامة شرشر من كثرة مخالفاته للائحة تحت قبة البرلمان، وذلك فى مستهل الجلسة العامة للبرلمان اليوم، أثناء مناقشة قانون الصحافة والإعلام.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

على عبد العال يحذر أسامة شرشر من كثرة مخالفاته.. وهيكل: كفاك تشهيرا باللجنة

على عبد العال: ملاحظات مجلس الدولة حول قانون الصحافة والإعلام لم تمس جوهره -صور

اخبار البرلمان

اخبار مجلس النواب

مجلس الورزاء

لجنة القيم




لا تفوتك
رئيس البرلمان: مناقشة بيان الحكومة الثلاثاء ونسعى لإنجازه بداية الأسبوع المقبل - صور

رئيس البرلمان: مناقشة بيان الحكومة الثلاثاء ونسعى لإنجازه بداية الأسبوع المقبل - صور

عباس شومان يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بنسبة نجاح 63.81%

عباس شومان يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بنسبة نجاح 63.81%

انتهاء إجراءات إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية خلال أيام..وزارة التموين: 5 ملايين منتفعًا فى انتظار تطبيق القرار.. ومخاطبة الشركات الإلكترونية لتعديل نظامها استعدادًا لتنفيذ الإضافات

انتهاء إجراءات إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية خلال أيام..وزارة التموين: 5 ملايين منتفعًا فى انتظار تطبيق القرار.. ومخاطبة الشركات الإلكترونية لتعديل نظامها استعدادًا لتنفيذ الإضافات

فيديو وصور.. قلعة قايتباى بالإسكندرية عشق الإسكندرانية فى الصيف.. فسحة مريدى المرسى أبو العباس فى مولده.. و"الحنطور والدارجات والمراكب" وسائل التنزه والمرح المفضلة لدى المصطافين

فيديو وصور.. قلعة قايتباى بالإسكندرية عشق الإسكندرانية فى الصيف.. فسحة مريدى المرسى أبو العباس فى مولده.. و"الحنطور والدارجات والمراكب" وسائل التنزه والمرح المفضلة لدى المصطافين

الشرقية للدخان تعدل أسعار سجائر كليوباترا.. تعرف على القيمة الجديدة

الشرقية للدخان تعدل أسعار سجائر كليوباترا.. تعرف على القيمة الجديدة

صور.. الننى يبدأ زيارته للمحلة من الشهر العقاري.. اعرف السبب

صور.. الننى يبدأ زيارته للمحلة من الشهر العقاري.. اعرف السبب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة