على عبد العال: سأصوت على تقرير لجنة القيم غدا بشأن النائب أسامة شرشر

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن أنه سيتم التصويت على تقرير لجنة القيم الخاص بالنائب أسامة شرشر فى الجلسة العامة غدا الاثنين، قائلا: "غدا ستحسم الجلسة العامة أمرك..ولن ترد اليوم، سأفسح لك المجال فى الجلسة العامة".

وطالب عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، من النائب بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير لجنة القيم الخاص بالنائب أسامة شرشر، من اجل التصويت عليه فى جلسة الغد.

وسبق وأن حذر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، النائب أسامة شرشر من كثرة مخالفاته للائحة تحت قبة البرلمان، وذلك فى مستهل الجلسة العامة للبرلمان اليوم، أثناء مناقشة قانون الصحافة والإعلام.