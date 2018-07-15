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الأحد، 15 يوليه 2018 07:36 ص
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طيران الاحتلال الإسرائيلى يجدد القصف على قطاع غزة

الأحد، 15 يوليه 2018 06:38 ص
طيران الاحتلال الإسرائيلى يجدد القصف على قطاع غزة غارة جوية _ صورة أرشيفية
أ ش أ
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جدد طيران الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، استهدافه لقطاع غزة؛ بعد زعم الاحتلال إطلاق قذائف هاون من القطاع.

وذكرت إذاعة الأقصى المحلية، أن الاحتلال أطلق صاروخ استطلاع صوب مجموعة من الفلسطنيين شرق حى التفاح شرقى مدينة غزة، لكنهم نجوا منه، مشيرة إلى أنه أصاب أحد منازل المواطنين، وهناك إصابتان طفيفة ومتوسطة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال "بعد انطلاق صافرات الإنذار فى المجلس الإقليمى أشكول قبل قليل، تم تحديد عمليتى إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة، وعلى الفور هاجم الجيش منصة الصواريخ التى نفذت منها عمليات الإطلاق".

وأشارت تقارير عبرية إلى أن "التعليمات التى صدرت سابقا للمستوطنين فى منطقة زيكيم وشاطئ عسقلان سارية المفعول حتى الصباح لحين إجراء تقييم جديد للوضع الأمني".

وشنّ الاحتلال الإسرائيلى - منذ صباح أمس - سلسلة غارات على مواقع للمقاومة الفلسطينية فى قطاع غزة، فيما ردّت المقاومة برشقات صاروخية على مستوطنات الاحتلال المحاذية للقطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة عن استشهاد طفلين هما: أمير النمرة (15 عاما)، ولؤى كحيل (16 عاما)؛ جراء قصف اسرائيلى استهداف مبنى الكتيبة غرب مدينة غزة بأكثر من 5 صواريخ من طراز (إف.16)، فيما أشارت إلى وجود 25 إصابة بجراح مختلفة.

 


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