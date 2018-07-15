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الأحد، 15 يوليه 2018 12:45 م
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ضبط 1522 قضية سرقة تيار كهربائى وتنفيذ 180 حكم حبس جزئى خلال 24 ساعة

الأحد، 15 يوليه 2018 12:17 م
ضبط 1522 قضية سرقة تيار كهربائى وتنفيذ 180 حكم حبس جزئى خلال 24 ساعة سرقة كابلات كهرباء - أرشيفية
كتبت دينا الحسينى
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وجه  قطاع الأمن العام حملات أمنية بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء لضبط جرائم سرقة التيار الكهربائى تسفر عن ضبط 1522 قضية وتنفيذ 180 حكم حبس جزئى.

 

وقام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء بتكثيف الحملات لضبط جرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين، حيث أسفرت الجهود خلال عن ضبط قضايا " سرقات تيار، مخالفة شروط تعاقد وعددهم 1522 قضية متنوعة، منها 1517 سرقة تيار كهربائى و5 مخالفة شروط التعاقد.

 

وفى مجال تنفيذ الأحكام "سرقات التيار الكهربائى"، تم تنفيذ 180 حكم حبس جزئى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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