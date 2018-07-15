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ضبط مدفع مضاد للطائرات خلال حملات الأمن العام بجبال قنا

الأحد، 15 يوليه 2018 03:19 م
ضبط مدفع مضاد للطائرات خلال حملات الأمن العام بجبال قنا المدفع المضبوط
كتب - هند االمغربى - وائل محمد
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تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الأحد، من ضبط سلاح مضاد للطائرات، خلال الحملات الأمنية التى تشنها وزارة الداخلية بعدد من البؤر الإجرامية بمحافظة بقيادة اللواء جمال عبدالبارى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بقرية حمردوم وأبوحزام.

 

 

وكان اللواء علاء العياط مدير أمن قنا تلقى إخطارا يفيد نجاح قوات الأمن بإشراف اللعميد خالد غانم مدير مباحث المديرية والمقدم حاتم حفنى، رئيس المباحث، والنقيبان مصطفى تاج وجابر السمان، من ضبط سلاح مضاد للطائرات، بقرية حمرة دوم، بنجع حمادى، وذلك فى إطار ملاحقة وتضيق الخناق غلى العناصر الإجرامية الخطيرة بتلك القرى وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيقات.

ضبط مدفع مضاد للطيران خلال حملات الأمن العام بجبال قنا
ضبط مدفع مضاد للطيران خلال حملات الأمن العام بجبال قنا

 


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