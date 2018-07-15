ضبط بائع خضروات لتحرشه جنسيا بطفلة بالمحلة

تمكن ضباط مباحث مركز المحلة بإشراف اللواء ايمن لقية مدير المباحث الجنائية، والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود من ضبط بائع خضروات بعد قيامه بالتحرش جنسيا بطفلة تبلغ من العمر 5سنوات أثناء لهوها أمام منزلها مع الأطفال.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا العميد علاء الغرباوى مأمور مركز المحلة بتحرير سهير ر ا 35 سنة ربه منزل مقيمة قريه صفط محضرا تتهم قطب ع ع ال 53 سنة بائع خضروات ومقيم ذات القريه باستدراج نجلتها"روان" 5 سنوات لمنزله أثناء لهوها أمام المنزل مع اولاده والتحرش بها جنسيا.

انتقل الرائد عمر ابو بكر رئيس مباحث مركز المحلة، وتم ضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة للتحقيق.