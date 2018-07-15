صور وفيديو.. ولادة توأم ملتصق بكفر الشيخ ومناشدة لإجراء عملية فصل بينهما

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكن فريق طبي، اليوم الأحد ، برئاسة الدكتور محمد عبدالمنعم حسن استشاري النساء والتوليد ، من إجراء عملية ولادة قيصرية ل "أميرة .ا" والتي أنجبت توأم ملتصق بالبطن ويشتركان في الكبد ، وتم نقل التوأم لأحد الحضانات الخاصة بمدينة كفر الشيخ .

وأضاف استشاري النساء والتوليد، أنه شخص الحالة من الأسبوع التاسع حتى نهاية الشهر الرابع ، ووجد أن التوأم ملتصقين عن طريق البطن ويشترك في منطقة البطن والكبد والحجاب الحاجز ، وانه شرح للوالدين حالة التوأم وماقد يحدث له ، وقررا استكمال الحمل ، وتابع الأطفال سواء وزنهم وحالتهم، ووصل للشهر التاسع وتم الولادة بنجاح.

وقال الدكتور محمد عبدالمنعم حسن ، إنه يناشد المستشفيات الجامعيات والمراكز الكبرى التي تتوافر فيها امكانية فصل التوأم أن يتواصلوا معه لنقل التوأم ، مؤكداً أن الدكتور أحمد الجنزوري ، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ أبدى استعداده لنقل التوأم لأي مكان في الجمهورية بسيارة إسعاف مجهزة .



التوأم الملتصق



أثناء عملية الولادة



التوأم في الحضانة



الاستشاري وطاقم التمريض



الاستشاري وطاقم التمريض



التوأم الملتصق