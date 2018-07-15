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صور وفيديو.. ولادة توأم ملتصق بكفر الشيخ ومناشدة لإجراء عملية فصل بينهما

الأحد، 15 يوليه 2018 10:22 م
صور وفيديو.. ولادة توأم ملتصق بكفر الشيخ ومناشدة لإجراء عملية فصل بينهما التوأم الملتصق
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تمكن فريق طبي، اليوم الأحد ، برئاسة الدكتور محمد عبدالمنعم حسن استشاري النساء والتوليد ، من إجراء عملية ولادة قيصرية ل "أميرة .ا" والتي أنجبت توأم ملتصق بالبطن ويشتركان في الكبد ، وتم نقل التوأم لأحد الحضانات الخاصة بمدينة كفر الشيخ .

وأضاف استشاري النساء والتوليد، أنه شخص الحالة من الأسبوع التاسع  حتى نهاية الشهر الرابع ، ووجد أن التوأم ملتصقين عن طريق البطن ويشترك في منطقة البطن والكبد والحجاب الحاجز ، وانه شرح للوالدين حالة التوأم وماقد يحدث له ، وقررا استكمال الحمل ، وتابع الأطفال سواء وزنهم وحالتهم، ووصل للشهر التاسع وتم الولادة بنجاح.

وقال الدكتور محمد عبدالمنعم حسن ، إنه يناشد المستشفيات الجامعيات والمراكز الكبرى التي تتوافر فيها امكانية فصل التوأم  أن يتواصلوا معه لنقل التوأم ، مؤكداً أن الدكتور أحمد الجنزوري ، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ أبدى استعداده لنقل التوأم  لأي مكان في الجمهورية  بسيارة إسعاف مجهزة .

التوأم الملتصق
التوأم الملتصق

 

أثناء عملية الولادة
أثناء عملية الولادة

 

التوأم في الحضانة
التوأم في الحضانة

 

الاستشاري وطاقم التمريض
الاستشاري وطاقم التمريض

 

الاستشاري وطاقم التمريض
الاستشاري وطاقم التمريض

 

التوأم الملتصق
التوأم الملتصق

 

حالة التوأم مطمئنة
حالة التوأم مطمئنة

 


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