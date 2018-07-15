صور.. مدير الأمن العام يقود حملة تنفيذ أحكام بقنا وضبط 6360 حكم قضائى

كتبت : دينا الحسيني

وصل اللواء جمال عبد البارى مدير قطاع الأمن العام، واللواء صلاح الشاهد مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى إلى قنا لمشاركة القوات الحملة الأمنية المكبرة التى شنها القطاع بالتنسيق مع أجهزة الأمن بقنا منذ أسبوع، واستهدفت العناصر الإجرامية ببعض القرى بدوائر مراكز شرطة نجع حمادى ونقادة ودشنا.

ونجحت الحملة أمس فى ضبط 35 قطعة سلاح نارى، و53 من العناصر الإجرامية الخطرة، وتنفيذ 6360 حكم قضائى، من بينهم 53 جناية، وبلغ إجمالى العناصر الخطرة التى تم ضبطها 53 عنصرا.

كما تم ضبط 35 قطعة سلاح نارى عبارة عن رشاش، 13 بندقية آلية، 11 بندقية خرطوش، طبنجة، 9 فرد محلى بحوزة 26 متهما، وضبط 544 محكوم عليهم مطلوب التنفيذ عليهم فى 6360 حكم قضائى عبارة عن 53 حكم جناية، و967 حكم حبس جزئى ومستأنف، و4103 حكم غرامة، 1237 مخالفة.

كما تم ضبط أحد الأشخاص وبحوزته 250 جرام لمخدر الأفيون، واستهداف طرفى خصومة ثأرية بين عائلتين بنجع حمادى، بالإضافة إلى ضبط رشاش، متهمين مطلوبين فى قضايا مختلفة، و31 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، و992 مخالفة مرورية متنوعة، و53 من العناصر الإجرامية الخطرة .

وتواصل الحملة جهودها فى استهداف باقى العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون من تجار الأسلحة النارية والمواد المخدرة والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والصادر ضدهم العديد من الأحكام، بجانب استهداف الخصومات الثأرية، بمناطق أبو حزام وحمرا دوم بدائرة مركزشرطة نجع حمادى، قرية أسمنت بدائرة مركز شرطة نقادة، السمطا ونجوعها بدائرة مركز شرطة دشنا .

ويشارك فى الحملة مجدى القمرى مدير تنفيذ الاحكام بقطاع الأمن العام، واللواء خالد فرغ مساعد مدير الأمن العام لمنطقة الصعيد، ومن قنا اللواء علاء العياط مدير أمن قنا واللواء هشام عامر مدير المباحث والعميد خالد غانم رئيس مباحث المديرية.