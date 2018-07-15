صور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعات بمليار جنيه بمدينتى أبورديس وأبوزنيمة

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، أن الدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى تولى سيناء أهمية خاصة بهدف تعميرها وجذب المواطنين إليها.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ فى مدينتى أبورديس وابوزنيمة رافقه خلاله اللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة والعميد شريف نافع وكيل مرور جنوب سيناء وسامى عبد القادر وكيل وزارة التموين بالمحافظة ورؤساء المدينتين.

ففى مدينة أبورديس تفقد أحمد عبدالعظيم رئيس المدينة مستشفى ابورديس العام والذى بلغت تكلفة تطويره 80 مليون جنيه، حيث قدم الدكتور كريم سلام مدير عام المستشفى شرحا تفصيليا لأقسام المستشفى الذى يضم وحدات غسيل كلوى وحضانات للمبتسرين وغرف عمليات.

واكد المحافظ قرب افتتاح الرئيس السيسى للمستشفى الذى أصبح مجهزا بأعلى مستوى من التجهيزات وتم إجراء أكثر من 400 عملية جراحية به ذات مهارة عالية بالاضافة إلى عمل بروتوكول تعاون بين المستشفى ومعهد القلب وطب القصر العينى وطب الأزهر لدعم المستشفى بكافة التخصصات.

و أشاد المحافظ بمستوى الخدمة الصحية المقدمة بالمستشفى، مؤكدا أن ما رأه وشاهده يدعو للفخر والاعتزاز، كما تفقد المحافظ الاستقبال والعيادات وشاهد عرض ضوئى لانجازات المستشفى وأقسامها، كما شاهد العمليات التى أجريت فيها والتقى بعدد من أطباء معهد القلب وجامعة القاهرة، كما التقى بعدد من المرضى وناقش معهم مستوى الخدمة الصحية وسال عن اسعار التذاكر والعلاج.

وأثنى المحافظ على مجهودات مدير المستشفى الدكتور كريم سلام ووصفه بأنه مدير متميز وطالبه بالاستمرار فى الرقى والتميز، وقام المحافظ وبرفقته العقيد شريف نافع وكيل المرور بافتتاح وحدة مرور ابورديس بعد تطويرها بتكلفة 150 ألف جنيه وتم تجهيزها بسيارات للإغاثة السريعة والأوناش ،ثم زار مركز شباب ابورديس وبرفقته محمد فتحى مدير عام الشباب والرياضة وقر اعتماد مبلغ 10آلاف جنيه لدعم أنشطة المركز.

وأشاد المحافظ بمستوى اللياقة البدنية لشباب المركز وتوجه المحافظ بعد ذلك لمحطة محولات كهرباء ابورديس حيث أطلق التيار الكهربائى من المحطة التى بلغت طاقتها 13 ميجاوات والتى ستغطى 13 تجمعا بدويا وقرية وبلغت تكلفتها 5 مليون جنيه.

واوضح المحافظ أنه سيتم تخصيص مبلغ 70 مليون جنيه للتوسع فى كهربة المناطق المحرومة من التيار المستمر وستشهد الفترة القادمة التوقف عن استعمال مولدات الكهرباء بالتجمعات البدوية واستعمال التيار الكهربى المستمر، مشيرا إلى رفع الطاقة الكهربية بالمدينة من 3 ميجاوات إلى 13 ميجاوات لأجل التوسعات المستقبلية.

وفى مدينة ابوزنيمه شهد المحافظ يرافقه العميد محمد عبدالوهاب نائب رئيس المدينة وتسليم 72 وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعى من إجمالى 608 وحدة سكنية سيتم تسليمها تباعا حال ورود موافقات جهاز تنمية سيناء عليها وفى نهاية الجولة قرر المحافظ طرح شواطيء ابورديس وابوزنيمة للايجار لتحسين مستوى الخدمة بها وعقد لقاءا شعبيا مع مشايخ وعواقل البدو واستمع لمطالبهم وقرر دراستها وتلبيتها .



محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعات



محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعات



محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعات



محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعات