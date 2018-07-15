صور.. مجلس مدينة إسنا يواصل أعمال توسعة شارع المحطة وتنظيف الطريق السريع

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، اليوم الأحد،أعمال توسعة شارع المحطة وبرفقته يوسف جلال نائبه، ووجه رئيس المركز اجهزته التنفيذية بضرورة إزالة جميع التعديات على الشارع لتوسعه واستكمال عمل البلدورات على طول الطريق،وذلك للسيولة المرورية بالطريق وللحد من الحوادث والازدحام.

وكان قد واصل رجال مدينة إسنا من حملات النظافة بالطريق السريع مصر – أسوان،ورفع كافة المخلفات والقمامة على الطريق،وذلك بناء على خطة التطوير الموضوعة بقيادة محمد سيد سليمان رئيس المركز، وبدأت أعمال النظافة تحت إشراف عزيزة آدم رئيس قرية الشغب، بدءاً من مدخل القرية من الناحية البحرية وصولاً إلى نهاية الوحدة المحلية لقرية الشغب من الناحية القبلية، حيث بدأ غرس الأشجار والورود على جانبى الطريق حتى يظهر بالمظهر الجمالى اللائق، وذلك فى إطار توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر، بتكثيف حملات النظافة والتجميل، ورفع المخلفات، وتراكمات القمامة من الشوارع والميادين، ورفع كفاءتها، والحفاظ على الشكل الحضارى لمدن وقرى المحافظة.



مجلس مدينة إسنا يواصل أعمال توسعة شارع المحطة وتنظيف الطريق السريع



رئيس المدينة خلال متابعة حملات النظافة وتوسعة الشارع