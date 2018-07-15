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الأحد، 15 يوليه 2018 05:55 م
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صور.. رفع 15 طن مخلفات وقمامة بشوارع حى الكوثر بسوهاج

الأحد، 15 يوليه 2018 03:52 م
صور.. رفع 15 طن مخلفات وقمامة بشوارع حى الكوثر بسوهاج رفع المخلفات
سوهاج عمرو خلف
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قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إن الوحدة المحلية لحى الكوثر قامت برفع 15 طن من القمامة والمخلفات والأتربة فى حملات نظافة استمرت أربعة أيام متتالية بنواحى الحى.

وذلك فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة والتجميل وخلق مظهر حضارى للمواطنين، والعمل على رفع جميع التراكمات والمخلفات بمراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة المختلفة .

ومن جانبه قال أحمد الشطورى رئيس الوحدة المحلية لحى الكوثر فى بيان إن الوحدة المحلية قامت بحملة نظافة استمرت منذ الخميس الماضى ولمدة أربعة أيام، اسفرت عن رفع 15 طن تقريبا من المخلفات والقمامة، وذلك بمنطقة أبراج الأوقاف وشارع المرور وتم رفع الاشغالات بمنطقه الخدمات وأمام البوابة الرئيسية للحى وشارع الثورة الرئيسى، كما تم قص الأشجار وتهذيبها، بالاشتراك مع مسئولى النظافة بالحى، وعمال الزراعة والنظافة والبساتين وبإستخدام المعدات واللودر التابع للحى فى رفع القمامة، وجارى اعمال المتابعة وتكثيف الحملات.

وشدد عبد المنعم على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف حملات والنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين ورفع المخلفات والتراكمات، والحفاظ على الشكل الحضارى للمحافظة.

 

حملات النظافة والتجميل بحي الكوثر (1)
حملات النظافة والتجميل بحي الكوثر 

 

حملات النظافة والتجميل بحي الكوثر (5)
حملات النظافة والتجميل بحي الكوثر 

 

حملات النظافة والتجميل بحي الكوثر (7)
حملات النظافة والتجميل بحي الكوثر 

 

حملات النظافة والتجميل بحي الكوثر (10)
حملات النظافة والتجميل بحي الكوثر 

 

حملات النظافة والتجميل بحي الكوثر (13)
حملات النظافة والتجميل بحي الكوثر 

 

حملات النظافة والتجميل بحي الكوثر (15)
حملات النظافة والتجميل بحي الكوثر 

 


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