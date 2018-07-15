صور.. رئيسة كرواتيا تهدى بوتين قميص منتخب بلادها قبل نهائى كأس العالم

كتب محمد سعودى – تصوير رويترز

منحت الرئيسة الكرواتية كوليندا كيتاروفيتش، نظريها الروسى، فلاديمير بوتين، قميص لمنتخب بلادها، اليوم الأحد، قبل مباراة نهائى كأس العالم بين كرواتيا وفرنسا.

وفى وقت سابق، نشرت الرئيسة الكرواتية عبر حسابها الرسمى على تويتر، صورا لها وهى تهدى كلا من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى قميص منتخب بلادها، ويحمل أحدها اسم ترامب والآخر اسم تيريزا ماى.

ويلتقى فى الخامسة مساء اليوم، منتخبا فرنسا وكرواتيا بملعب "لوجينكي"، فى نهائى كأس العالم، وسط حضور العديد من الشخصيات السياسية، فى مقدمتهم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وكوليندا كيتاروفيتش رئيسة كرواتيا.



باقة زهور بين بوتين وكوليندا كيتاروفيتش



بوتين وكوليندا كيتاروفيتش



بوتين يصافح كوليندا كيتاروفيتش



رئيسة كرواتيا تهدى بوتين قميص منتخب بلادها قبل نهائى كأس العالم



رئيسة كرواتيا



قميص لمنتخب كرواتيا تحمله رئيسة البلاد