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الأحد، 15 يوليه 2018 07:32 م
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صور.. رئيسة كرواتيا تعانق بوتين وماكرون فى مدرجات نهائى كأس العالم

الأحد، 15 يوليه 2018 05:42 م
صور.. رئيسة كرواتيا تعانق بوتين وماكرون فى مدرجات نهائى كأس العالم رئيسة كرواتيا تعانق ماكرون
كتب محمد سعودى - تصوير رويترز
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حرصت رئيسة كرواتيا كوليندا جرابار كيتاروفيتش، على الحضور فى مدرجات مباراة نهائى كأس العالم بين كرواتيا وفرنسا المقامة حاليا على ملعب "لوجنيكى".

وصافحت رئيسة كرواتيا، الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، وعانقتهما فى المدرجات، عقب وصولها إلى ملعب "لوجنيكى".

وتأهل منتخب كرواتيا إلى المباراة النهائية لكأس العالم 2018 بعد الفوز على إنجلترا بهدفين مقابل هدف فى الدور قبل النهائى ليواجه فرنسا الذى تغلب على بلجيكا بهدف نظيف.
 
رئيسة كرواتيا تصافح بوتين
رئيسة كرواتيا تصافح بوتين

رئيسة كرواتيا تصافح ماكرون
رئيسة كرواتيا تصافح ماكرون

رئيسة كرواتيا تعانق ماكرون
رئيسة كرواتيا تعانق ماكرون

رئيسة كرواتيا تلقى التحية للآخرين
رئيسة كرواتيا تلقى التحية للآخرين

رئيسة كرواتيا فى مدرجات نهائى كأس العالم
رئيسة كرواتيا فى مدرجات نهائى كأس العالم

رئيس الفيفا بجوار رئيسة كرواتيا
رئيس الفيفا بجوار رئيسة كرواتيا

رئيسة كرواتيا مع ماكرون
رئيسة كرواتيا مع ماكرون

رئيسة كرواتيا وسط بعض الزعماء فى مدرجات نهائى كأس العالم
رئيسة كرواتيا وسط بعض الزعماء فى مدرجات نهائى كأس العالم

رئيسة كرواتيا وماكرون ورئيس الفيفا وبوتين
رئيسة كرواتيا وماكرون ورئيس الفيفا وبوتين

رئيسة كرواتيا
رئيسة كرواتيا

ماكرون يجشع منتخب فرنسا
ماكرون يجشع منتخب فرنسا

مصافحة رئيسة كرواتيا لماكرون
مصافحة رئيسة كرواتيا لماكرون

مصافحة ماكرون ورئيسة كرواتيا
مصافحة ماكرون ورئيسة كرواتيا
 
 

 

 


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