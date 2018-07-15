صور.. رئيسة كرواتيا تعانق بوتين وماكرون فى مدرجات نهائى كأس العالم

كتب محمد سعودى - تصوير رويترز

حرصت رئيسة كرواتيا كوليندا جرابار كيتاروفيتش، على الحضور فى مدرجات مباراة نهائى كأس العالم بين كرواتيا وفرنسا المقامة حاليا على ملعب "لوجنيكى".

وصافحت رئيسة كرواتيا، الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، وعانقتهما فى المدرجات، عقب وصولها إلى ملعب "لوجنيكى".

وتأهل منتخب كرواتيا إلى المباراة النهائية لكأس العالم 2018 بعد الفوز على إنجلترا بهدفين مقابل هدف فى الدور قبل النهائى ليواجه فرنسا الذى تغلب على بلجيكا بهدف نظيف .