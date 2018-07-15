صور.. جامعة المنصورة تشارك بوفد طلابى بالمعسكر التثقيفى للقادة بحلوان

الدقهلية شريف الديب

تشارك إدارة إعداد القاده بجامعة المنصورة بوفد طلابى فى معسكر إعداد القاده بحلوان الفوج السابع بعنوان "فوج طلابى تثقيفي" جامعات حكومية خلال الفترة من 14: 18 يوليو 2018 وذلك بوفد قوامه 16 طالب من مختلف الكليات، بالإضافة إلى الدكتور وائل مخيمر، المدرس بقسم الإعلام التربوى بكلية التربية النوعية، رائد عام الفوج و عصام المصرى، بإعداد القاده، مشرف طلابى، والذى يتضمن عده لقاءات تثقيفية متنوعة، بالاضافه إلى المسابقات المختلفة.

تشمل فعاليات المعسكر ندوة تثقيفية بعنوان "قضايا معاصرة" وحاضرها الدكتور جمال عثمان نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب وحضور الدكتور كريم همام وكيل معهد إعداد القاده بحلوان، و تم استحداث دروة "إعداد المدرب المعتمد" وسوف تشارك كل جامعة ب 2 طالب فى هذا الدورة.

يذكر أنه يشارك فى المعسكر 23 جامعة.



طلاب جامعة المنصورة