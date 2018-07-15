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صور.. السفير السعودى فى القاهرة يكشف كواليس لقائه برئيس البرلمان

الأحد، 15 يوليه 2018 11:32 م
صور.. السفير السعودى فى القاهرة يكشف كواليس لقائه برئيس البرلمان السفير السعودى ورئيس البرلمان
كتب هيثم سلامة
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كشف أسامة نقلى، سفير المملكة العربية السعودية فى القاهرة، كواليس زيارته إلى البرلمان، ولقائه مع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب.

ونشر أسامة نقلى، عبر حسابه على موقع تبادل الصور انستجرام، قائلاً :"سعدت الْيَوْمَ بمقابلة معالى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال الذى استقبلني مشكورا بمكتبه، حيث نقلت له تحيات وتقدير قيادة المملكه العربية السعوديه".

وأضاف:"ودار الحديث حول العلاقات الاستراتيجية القائمة بين بلدينا، وشؤون المنطقة وشجونها ، وتطرق معاليه إلى الزيارة التاريخية التى قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمجلس النواب وإلقائه لكلمة ضافية، والانعكاسات الإيجابية لهذه الزيارة".

وأشار إلى أنه تم التطرق للزيارات المتبادلة بين البلدين على مستويات القيادة والبرلمان والحكومة، وآخرها الزيارة المهمة لولى العهد الأمير محمد بن سلمان، وما نجم عن هذه الزيارات من توثيق العلاقات الثنائية فى كافة مجالات التعاون المشترك.

وتابع :"وقد أخبرت معاليه بأنه تسنى لى خلال العقود الماضية دخول جميع القصور الحكومية خلال الزيارات الرسمية ، وبأن هذه المرة الأولى التى أزور فيها مبنى البرلمان الذي يقع فى قصر تاريخى يبلغ من العمر 152 عاما ، ويتميّز بقاعاته الواسعة وتصميمه المعمارى الفريد".

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