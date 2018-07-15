صور.. الإكوادور تشيد هرما من 500 ألف وردة لدخول موسوعة جينيس

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

قام فنانون فى الإكوادور، بتشييد هرما مصنوعا من 500 ألف وردة، لتسجيل رقم قياسى فى موسوعة جينيس، واستطاع المشاركون فى المبادرة إقامة مبنى هرمى مزهر فى مدينة تاباكوندو بالإكوادور .

وأبرزت وكالة الأنباء الفرنسية، مجسم هرمى تم نسجه بالزهور اليانعة وسط تدفق المئات لمشاهدة جمال المجسم المصنوع بالكامل من الزهور .

ومن ناحية أخرى، دخلت دبى موسوعة "جينيس" للإرقام القياسية، بعدما تمكنت من صنع أكبر مجسم مصنوع من الزهور والنباتات لإحدى أشهر شخصيات الرسوم المتحركة: ميكى ماوس، وتم صنع المجسم احتفاء بالذكرى التسعين لولادة الشخصية الكرتونية.

وقال المكتب الاعلامى لحكومة دبى فى بيان ان المجسم يبلغ طوله 18 مترا، ووزنه 35 طنا، وتم تنفيذه بحوالى 100 ألف نبتة وزهرة، وهو "الأول من نوعه فى الشرق الأوسط لإحدى شخصيات ديزنى العالمية".

ويعتقد العلماء أن زراعة الأشجار والنباتات يمكنها أن تساهم فى تقليل آثار الاحتباس الحرارى لقدرتها على خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى الجو



المجسم الضخم فى الإكوادور



المجسم الهرمى



تشابك الورد المبهج



تشكيلة من الورود



جانب من المجسم



سيدة تلتقط صورة تذكارية للمجسم



ممشى من الورود



ورد أبيض وأحمر