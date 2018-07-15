صور.. اكسسوارات وملابس مصنوعة من جلد الأسماك فى كينيا

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

أبرزت وكالة الأنباء الفرنسية، صورا لطريقة تحويل جلد السمك فى كينيا إلى بديل للجلد البقرى، حيث قام نيوتن أوينو وهو صاحب مدبغة فى كينيا، يمكنه تحويل جلد السمك إلى جلد يستخدم فى تصنيع الاكسسورارت والجواكت و قباعات .

حيث أصبح يستخدم جلد السمك بشكل متزايد كبديل لجلد البقر، فى تصنيع الأكسسوارات مثل الحقائب أو الأحزمة أو حتى الأحذية. موضة وقبل كل شئ لا تفوح منها رائحة السمك.

ويمكث العشرات على ضفاف بحيرة فيكتوريا، لاستخراج الأسماك وتقطيعها واستخراج جلد السمك والذى يتم تجفيفه كى يصبح أشبه بجلد يستخدم لتصنيع الاكسسوارات .



تجفيف جلد السمك عقب دباغته



تنظيف جلد السمك من القشر



جلد سمك



رجل يدبغ جلد السمك