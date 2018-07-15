video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 يوليه 2018 05:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. اكسسوارات وملابس مصنوعة من جلد الأسماك فى كينيا

الأحد، 15 يوليه 2018 04:31 ص
صور.. اكسسوارات وملابس مصنوعة من جلد الأسماك فى كينيا قبعة مصنوعة من جلد الأسماك
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
إضافة تعليق

أبرزت وكالة الأنباء الفرنسية، صورا لطريقة تحويل جلد السمك فى كينيا إلى بديل للجلد البقرى، حيث قام نيوتن أوينو وهو صاحب مدبغة فى كينيا، يمكنه تحويل جلد السمك إلى جلد يستخدم فى تصنيع الاكسسورارت والجواكت و قباعات .

حيث أصبح يستخدم جلد السمك بشكل متزايد كبديل لجلد البقر، فى تصنيع الأكسسوارات مثل الحقائب أو الأحزمة أو حتى الأحذية. موضة وقبل كل شئ لا تفوح منها رائحة السمك.

ويمكث العشرات على ضفاف بحيرة فيكتوريا، لاستخراج الأسماك وتقطيعها واستخراج جلد السمك والذى يتم تجفيفه كى يصبح أشبه بجلد يستخدم لتصنيع الاكسسوارات .

تجفيف جلد السمك عقب دباغته
تجفيف جلد السمك عقب دباغته

 

تنظيف جلد السمك من القشر
تنظيف جلد السمك من القشر

 

جلد سمك
جلد سمك

 

رجل يدبغ جلد السمك
رجل يدبغ جلد السمك

 

رجل يصمع قبعة وحذاء من جلد السمك
رجل يصمع قبعة وحذاء من جلد السمك

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ما هو مرض جلد السمكة؟

اكسسوارات

ملابس من جلد الأسماك

جلد السمك

كينيا

بحيرة فيكتوريا




لا تفوتك
حماس: الوساطة المصرية نجحت فى وقف العدوان الإسرائيلى على غزة

حماس: الوساطة المصرية نجحت فى وقف العدوان الإسرائيلى على غزة

فيديو.. وزير التعليم العالى: 23% من طلاب الثانوية العامة مجموعهم تجاوز 95%

فيديو.. وزير التعليم العالى: 23% من طلاب الثانوية العامة مجموعهم تجاوز 95%

كوبر يلخص أسباب الخروج المبكر من مونديال روسيا فى "صفحة ونص".. الخواجة فى تقريره: تسلمت الفراعنة جثة هامدة.. قلة الخبرة وغياب التركيز سبب الهزائم الثلاثة.. ولا أعلم شيئا عن استغلال صلاح فى واقعة رئيس الشيشان

كوبر يلخص أسباب الخروج المبكر من مونديال روسيا فى "صفحة ونص".. الخواجة فى تقريره: تسلمت الفراعنة جثة هامدة.. قلة الخبرة وغياب التركيز سبب الهزائم الثلاثة.. ولا أعلم شيئا عن استغلال صلاح فى واقعة رئيس الشيشان

تاريخ مواجهات فرنسا ضد كرواتيا قبل نهائى كأس العالم

تاريخ مواجهات فرنسا ضد كرواتيا قبل نهائى كأس العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة