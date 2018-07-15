صور.. احتفالات مبهرة فى العيد الوطنى لفرنسا بمحيط برج إيفل

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب _ رويترز

انطلقت احتفالات فرنسا، بعيدها الوطنى، الذى يُطلق عليه يوم "الباستيل"، بمحيط برج إيفل، بمشاركة الآلاف، والذى يُشارك فيه آلاف العسكريين.

وتشهد فرنسا احتفالات كبرى فى عدة مدن، ويعتبر أهمها الاحتفال الذى يُقام فى الشانزليزيه، وتبدأ المسارات جنبًا إلى جنب مع القوات الرسمية .

ويحتفل الشعب الفرنسى بارتداء اللون الأزرق والأبيض والأحمر، والملابس التريكولوري، أو الماكياج، وغناء النشيد الوطنى الفرنسي، ومن المتعارف عليه شعبيًا فى يوم "الباستيل"، هو الذهاب للتنزه فى الحدائق العامة، والتمتع بالطعام الفرنسي، ومشاهدة الألعاب النارية.

يوم الباستيل يعتبر الخطوة الأولى لقيام الثورة الفرنسية، التى أدت فى النهاية إلى إقامة الدولة، ففى 14 يوليو اقتحم أكثر من 8000 شخص من الرجال والنساء، قلعة السجن فى باريس، المعروفة باسم سجن "الباستي"ل، وذلك للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين المحتجزين هناك.



احتفالات العيد الوطنى لفرنسا



احتفالات مبهرة بمحيط برج إيفل



احتفالات يوم الباستيل



إحدى جميلات فرنسا تشارك فى الاحتفال



الالعاب النارية تخرج من برج ايفل



الالعاب النارية تضيئ فرنسا



الالعاب النارية



العيد الوطنى لفرنسا



الفرنسيين يحتفلون باليوم الوطنى



انطلاق الالعاب النارية



انطلاق العاب نارية من برج ايفل



انطلاق العيد الوطنى لفرنسا



برج ايفل يضيئ بالالعاب النارية