video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 يوليه 2018 02:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. احتفالات مبهرة فى العيد الوطنى لفرنسا بمحيط برج إيفل

الأحد، 15 يوليه 2018 02:00 ص
صور.. احتفالات مبهرة فى العيد الوطنى لفرنسا بمحيط برج إيفل احتفالات مبهرة بمحيط برج إيفل
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب _ رويترز
إضافة تعليق

انطلقت احتفالات فرنسا، بعيدها الوطنى، الذى يُطلق عليه يوم "الباستيل"، بمحيط برج إيفل، بمشاركة الآلاف، والذى يُشارك فيه آلاف العسكريين.

وتشهد فرنسا احتفالات كبرى فى عدة مدن، ويعتبر أهمها الاحتفال الذى يُقام فى الشانزليزيه، وتبدأ المسارات جنبًا إلى جنب مع القوات الرسمية .

ويحتفل الشعب الفرنسى بارتداء اللون الأزرق والأبيض والأحمر، والملابس التريكولوري، أو الماكياج، وغناء النشيد الوطنى الفرنسي، ومن المتعارف عليه شعبيًا فى يوم "الباستيل"، هو الذهاب للتنزه فى الحدائق العامة، والتمتع بالطعام الفرنسي، ومشاهدة الألعاب النارية.

يوم الباستيل يعتبر الخطوة الأولى لقيام الثورة الفرنسية، التى أدت فى النهاية إلى إقامة الدولة، ففى 14 يوليو اقتحم أكثر من 8000 شخص من الرجال والنساء، قلعة السجن فى باريس، المعروفة باسم سجن "الباستي"ل، وذلك للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين المحتجزين هناك.

احتفالات العيد الوطنى لفرنسا
احتفالات العيد الوطنى لفرنسا

 

احتفالات مبهرة بمحيط برج إيفل
احتفالات مبهرة بمحيط برج إيفل

 

احتفالات يوم الباستيل
احتفالات يوم الباستيل

 

إحدى جميلات فرنسا تشارك فى الاحتفال
إحدى جميلات فرنسا تشارك فى الاحتفال

 

الالعاب النارية تخرج من برج ايفل
الالعاب النارية تخرج من برج ايفل

 

الالعاب النارية تضيئ فرنسا
الالعاب النارية تضيئ فرنسا

 

الالعاب النارية
الالعاب النارية

 

العيد الوطنى لفرنسا
العيد الوطنى لفرنسا

 

الفرنسيين يحتفلون باليوم الوطنى
الفرنسيين يحتفلون باليوم الوطنى

 

انطلاق الالعاب النارية
انطلاق الالعاب النارية

 

انطلاق العاب نارية من برج ايفل
انطلاق العاب نارية من برج ايفل

 

انطلاق العيد الوطنى لفرنسا
انطلاق العيد الوطنى لفرنسا

 

برج ايفل يضيئ بالالعاب النارية
برج ايفل يضيئ بالالعاب النارية

 

جانب من فعاليات الحفل
جانب من فعاليات الحفل

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الاحتفال بيوم الباستيل العيد الوطنى لفرنسا

بعد 228 عاما على سقوطه.. من أشهر مساجين سجن الباستيل؟

فرنسا تحتفل بيوم الباستيل بنشر 110 ألف جندى و250 حصانا و94 طائرة - صور

احتفالات مبهرة

العيد الوطنى لفرنسا

فرنسا

اخبار فرنسا

يوم الباستيل

برج إيفل




لا تفوتك
كوبر: تسلمت منتخب مصر جثة هامدة.. وحققت معه إنجازات تاريخية

كوبر: تسلمت منتخب مصر جثة هامدة.. وحققت معه إنجازات تاريخية

ننشر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية فى جميع الشعب

ننشر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية فى جميع الشعب

أردوغان يراوغ الأتراك بسياسة الإلهاء.. الدكتاتور العثمانى يعتقل داعية مزور رغم رصيده 10 سنوات من الفتاوى الشاذة.. مراقبون: حيلة مفضوحة للتعتيم على جرائم النظام وكسب تأييد الشعب.. ويشن أكبر حملة اعتقالات بالجيش

أردوغان يراوغ الأتراك بسياسة الإلهاء.. الدكتاتور العثمانى يعتقل داعية مزور رغم رصيده 10 سنوات من الفتاوى الشاذة.. مراقبون: حيلة مفضوحة للتعتيم على جرائم النظام وكسب تأييد الشعب.. ويشن أكبر حملة اعتقالات بالجيش

حبس سائق قطار المرازيق ومساعده و4 عاملين بالمحطة 4 أيام على ذمة التحقيق

حبس سائق قطار المرازيق ومساعده و4 عاملين بالمحطة 4 أيام على ذمة التحقيق

الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة

الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة