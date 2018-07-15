صور.. إحياء تراث بدو مطروح من خلال المهرجان الأول للزى البدوى والحفاظ على التراث

مطروح – حسن مشالي

نظم عدد من المهتمين بالتراث البدوي في مطروح والحفاظ عليه من الاندثار، بالتعاون مع القرية البدوية، المهرجان الأول للزي البدوي والحفاظ على التراث بمطروح" بمنطقة وادي الرمل عند الكيلو 7 على طريق السلوم، وسط حضور كبير من أهالي مطروح والمصطافين، ونواب البرلمان عن المحافظة وعدد من العمد والمشايخ وممثلي القبائل.

وتضمن المهرجان، عروض وسباقات للخيل وعرض للإبل الصحراوية، وتنظيم مسابقة لاختيار أجمل زي تقليدي للنساء والرجال، بالإضافة إلى فقرات ثقافي و فنية تراثية.

وكانت في انتظار حضور المهرجان، الكارتات التي تجرها الحمير، ليستقلها الحضور لتقلهم إلى نجع الشيخ زايد داخل القرية البدوية، وكانت الكارتة هي وسيلة المواصلات التقليدية في مطروح حتى السنوات القليلة الماضية، ويحافظ بعض البدو على وجودها واستخدامها حتى الآن.

وقال إسماعيل حميدة أحد أبناء مطروح المشاركين في مهرجان إحياء التراث، أن المهرجان جاء بمبادرة وجهود شبابية، بالتعاون مع القرية البدوية، من أجل إحياء التراث البدوي والحفاظ على ما تبقى منه من الاندثار، مطالبا بالحفاظ على هذا التقليد ودعم المهرجان سنوياً ليكون دفعة للسياحة والتعريف بالثقافة والمفردات البدوية.

وأشار " حميدة " إلى أن برنامج المهرجان يتناول جميع جوانب الحياة البدوية والأدوات والمنتجات والأطعمة والمشروبات، إلى جانب سباقات الخيل والهجن، والأزياء التقليدية، مؤكداً أن المهرجان لاقى إقبالاً كبيرا من أهالي مطروح والمصطافين الذين يتواجدون بأعداد كبيرة في محافظة مطروح خلال هذه الفترة.

وأكد فرج منصور الجبيهي أحد القائمين على المهرجان، أنه تم تنظيم مسابقة وجوائز قيمة لأجمل زي تقليدي، وأجمل طفل وأجمل طفلة وأجمل فارس، ويتخلل المهرجان فقرات فروسية و تراثية فنية لفرقة الفنون الشعبية البدوية والسيوية والشعر البدوي، إلى جانب تناول الشاي الأخضر والأحمر والقهوة العربية والمأكولات البدوية، وحضور ضيوف مطروح و المصطافين والأجانب في القرية البدوية، المقامة على التراث البدوي وتجمع داخلها كل مقومات الحياة البدوية الفطرية والبدائية، بشكل جمالي، إلى جانب الحيوانات والطيور البرية والصحراوية التي تشتهر بها مطروح.

وأشار " الجبيهي" إلى أن لمهرجان يهدف إلى إحياء التراث البدوي العربي القديم قبل أن يندثر، وسيتم تنظيم سباقات للخيول، وأمسيات شعرية لكبار شعراء مطروح، وذلك في نجع الشيخ زايد بالقرية البدوية.



سباقات خيل بمهرجات احياء تراث بدو مطروح



نقل المشاركين في مهرجان التراث البدوي بالكارتة



مهرجان الازياء واحياء التراث بالقرية البدوية التراثية بمطروح



الفرسان يرتدون الزي البدوي التقليدي



جانب من مهرجان التراث داخل القرية البدوية بمطروح



حضور المهرجان داخل الخيام البدوية وخارجه



عروض للابل وخيام بمهرجان تراث مطروح



مشاركة نواب مطروح بزيهم البدوي في المهرجان



جانب من حضور اهالي مطروح للمهرجان بالقرية البدوية



مشاركة المصطافين بحضور مهرجان الزي والتراث البدوي



تقديم وجبة المفروكة التقليدية خلال مؤتمر الحفاظ تراث بمطروح



اجواء بدوية وصحراوية داخل القرية البدوية بمطروح



مشاركة الفتيات بالازياء البدوية التقليدية



جانب من عرض الازياء التقليدية بمهرجات تراث مطروح



جمال الزي البدوي لفتيات مطروح



اطفال بدو يرتدون الزي البدوي الكامل



مشاركة اطفال البادية في عرض الازياء التراثية



طفل بدوي يرتدي الزي التقليدي الكامل



فتيات مطروح الفائزات في مسابقة الزي التقليدي