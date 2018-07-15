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صور..أهالى قرية بكفر الشيخ:" اختفاء مركب صيد عليها 3 صيادين بالبحر المتوسط "

الأحد، 15 يوليه 2018 12:02 ص
صور..أهالى قرية بكفر الشيخ:" اختفاء مركب صيد عليها 3 صيادين بالبحر المتوسط " عبدالله أحد الصيادين المفقودين
كفر الشيخ – محمد سليمان
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عم الحزن قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، لاختفاء مركب صيد فى عرض البحر المتوسط عليه 3 صيادين، انقطعت الاتصالات بهم، حيث ناشد الأهالى المسئولين بالتدخل للبحث عن المركب المفقود.

 

وقال محمد على رمضان، شقيق الصياد عبد الله، من بين الصيادين المفقودين، إن المركب المفقود، خرج من ميناء مصراته منذ 16 يوماً، وبعد 24 ساعة من خروجه تعرض لعطل فى الماكينة، مؤكداً أن شقيقه، استغاث بجهاز راديو بالمراكب الأخرى، وسمعه 3 أشخاص، ولكنهم لم ينجدوه، مؤكداً أن شقيقه يبلغ من العمر 18سنة، ويعمل على المركب منذ عدة سنوات.

 

وأضاف شقيق الصياد عبد الله لـ"اليوم السابع"، اضطررنا لأخذ مركب صيد من برج مغيزل، وتوجهنا للبحث عن المركب المفقود، ولكن مركب واحد لن يستطيع البحث عنه، لذا نناشد المسئولين بسرعة التدخل للعثور على الصيادين.

 

وقال محمد، إن شقيقه خرج من قرية برج مغيزل واستقل مركب "الحاج حسن 2"، للعمل عليه منذ 8 أشهر، لينفق على نفسه وعلى أسرتنا، مشيراً إلى أن أخر اتصال كان يوم الجمعة قبل الماضى، أبلغنا فيه بتعطل المركب بالقرب من السواحل الليبية دون تحديد مكانه، عقب مغادرة المركب لميناء مصراتة الليبي، وهم فى طريق العودة إلى برج مغيزل.

 

وأضاف سعيد عبد الفتاح عبد الجواد، شقيق الصياد محمد "أحد المفقودين"، أن شقيقه متزوج ، ويحرص على الخروج فى رحلات صيد لينفق على زوجته وأولاده الأربعة، ومنذ انقطاع أخباره، حالتهم سيئة، ويخشون حدوث مكروه له .

 

وأكد شقيق محمد، نستغيث بأجهزة الدولة لمساعدتنا فى البحث عن المركب المفقود وعليه 3 صيادين وهم "محمد عبد الفتاح عبد الجواد، ومحمد منصور المدخوم، وعبد الله محمد حسن رمضان"، وجميعهم من قرية برج مغيزل.

 
عبدالله أحد الصيادين المفقودين
عبدالله أحد الصيادين المفقودين

مركب الصيد المفقودة
مركب الصيد المفقودة
 
 

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