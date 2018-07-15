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الأحد، 15 يوليه 2018 02:28 م
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صور. آثار قصف الاحتلال الإسرئيلى على غزة بعد استشهاد إثنين

الأحد، 15 يوليه 2018 12:46 م
صور. آثار قصف الاحتلال الإسرئيلى على غزة بعد استشهاد إثنين القصف على غزة
رويترز
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جدد طيران الاحتلال الإسرائيلى، الأحد، استهدافه لقطاع غزة؛ بعد زعم الاحتلال إطلاق قذائف هاون من القطاع.

وأظهرت صور بثتها وكالة الأنباء "رويترز"، مبانى دمرتها الضربات الجوية الإسرائيلية فى قطاع غزة، وتشييع شهداء هذه الغارات فى مدينة غزة. فيما ذكرت إذاعة الأقصى المحلية، أن الاحتلال أطلق صاروخ استطلاع صوب مجموعة من الفلسطنيين شرق حى التفاح شرقى مدينة غزة، لكنهم نجوا منه، مشيرة إلى أنه أصاب أحد منازل المواطنين، وهناك إصابتان طفيفة ومتوسطة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال "بعد انطلاق صافرات الإنذار فى المجلس الإقليمى أشكول قبل قليل، تم تحديد عمليتى إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة، وعلى الفور هاجم الجيش منصة الصواريخ التى نفذت منها عمليات الإطلاق".

وأشارت تقارير عبرية إلى أن "التعليمات التى صدرت سابقا للمستوطنين فى منطقة زيكيم وشاطئ عسقلان سارية المفعول حتى الصباح لحين إجراء تقييم جديد للوضع الأمني".

وشنّ الاحتلال الإسرائيلى - منذ صباح أمس - سلسلة غارات على مواقع للمقاومة الفلسطينية فى قطاع غزة، فيما ردّت المقاومة برشقات صاروخية على مستوطنات الاحتلال المحاذية للقطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة عن استشهاد طفلين هما: أمير النمرة (15 عاما)، ولؤى كحيل (16 عاما)؛ جراء قصف اسرائيلى استهداف مبنى الكتيبة غرب مدينة غزة بأكثر من 5 صواريخ من طراز (إف.16)، فيما أشارت إلى وجود 25 إصابة بجراح مختلفة.

آثار قصف الاحتلال الإسرئيلى على غزة بعد استشهاد إثنين
آثار قصف الاحتلال الإسرئيلى على غزة بعد استشهاد إثنين

 

أسرة فلسطينية
أسرة فلسطينية

 

أهالى شهيد فلسطينى
أهالى شهيد فلسطينى

 

تدمير مبنى فى قصف إسرائيلى على غزة
تدمير مبنى فى قصف إسرائيلى على غزة

 

تشييع جثمان أحد الشهداء
تشييع جثمان أحد الشهداء

 

جانب من المبانى المدمرة
جانب من المبانى المدمرة

 

حزن فى غزة
حزن فى غزة

 

فلسطينى قرب مبنى مدمر
فلسطينى قرب مبنى مدمر

 

مبنى دمره القصف الإسرائيلى
مبنى دمره القصف الإسرائيلى

 

مسجد تم تدميره
مسجد تم تدميره

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى

حسبنا الله ونعم الوكيل

فوق

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