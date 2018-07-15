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صحيفة: تيريزا ماى تحذر من احتمال ألا يكون هناك خروج من الاتحاد الأوروبى

الأحد، 15 يوليه 2018 08:00 ص
صحيفة: تيريزا ماى تحذر من احتمال ألا يكون هناك خروج من الاتحاد الأوروبى تيريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا
لندن (رويترز)
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حذرت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى، من احتمال ألا "يكون هناك خروج من الاتحاد الأوروبى على الإطلاق"، بسبب محاولات نواب تقويض خطتها فى هذا الصدد.

وقالت ماى فى صحيفة "ميل أون صنداى"رسالتى للبلاد فى نهاية هذا الأسبوع بسيطة ألا وهى أن علينا التركيز بشكل ثابت على الجائزة، " إذا لم نفعل ذلك نخاطر بأن ينتهى بنا الأمر بألا يكون هناك خروج من الاتحاد الأوروبى على الإطلاق".

وكان وزيران كبيران قد استقالا الأسبوع الماضى احتجاجا على خطط ماى للتجارة مع الاتحاد الأوروبى بعد انسحاب بريطانيا من التكتل فى مارس آذار المقبل. وتعرضت خطتها بعد ذلك لانتقاد خلال مقابلة صحفية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب وهو موقف تراجع عنه خلال اجتماع مع ماى يوم الجمعة.

وكتبت ماى أيضا فى ميل أون صنداى أن بريطانيا ستتخذ موقفا متشددا فى جولة المفاوضات التالية مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت إن " بعض الناس يسألون عما إذا كان اتفاق خروجنا من الاتحاد الأوروبى مجرد نقطة بداية لتراجعنا.

"دعونى أكون واضحة. اتفاق خروجنا من الاتحاد الأوروبى ليس قائمة رغبات طويلة يستطيع المفاوضون الانتقاء منها والاختيار. إنها خطة كاملة بمجموعة من النتائج غير القابلة للتفاوض".

 

 


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الاتحاد الأوروبى

لندن

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