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شرطيتان بولاية جورجيا تلجأن للقرعة باستخدام عملة معدنية بشأن اعتقال امرأة

الأحد، 15 يوليه 2018 07:58 ص
شرطيتان بولاية جورجيا تلجأن للقرعة باستخدام عملة معدنية بشأن اعتقال امرأة عناصر من الشرطة النسائية بأمريكا
(رويترز)
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قالت الشرطة فى ولاية جورجيا الأمريكية، إنه تم وقف شرطتيتن عن العمل بعد أن لجأتا للقرعة باستخدام عملة معدنية لتحديد، ما إذا كانتا تعتقلان امرأة تبلغ من العمر 24 عاما بعد وقفها لتجاوزها السرعة أثناء قيادتها سيارتها.

وطبقا لبيان للشرطة ومقطع مصور للحادث بثته محطة تلفزيون محلية قامت الشرطيتان بوقف المرأة فى أبريل نيسان عندما كانت تقود سيارتها بسرعة بسبب تأخرها عن العمل فى صالون لتصفيف الشعر فى أتلانتا ومرت بسرعة بلغت 130 كيلومترا أمام الشرطيتين على طريق زلق.

وقال بيان للشرطة صدر يوم الجمعة إن الشرطيتان ناقشتا ما إذا كانتا تعطيان سارة ويب مخالفة لتجاوز السرعة أم تعتقلاها بسبب القيادة الطائشة.

وقال بيان إدارة شرطة روزويل إنهما قررتا إجراء قرعة باستخدام عملة معدنية لتحديد ما تفعلانه معها، وأوضح المقطع المصور أن الشرطية كورتينى براون استخدمت تطبيقا للقرعة باستخدام العملة المعدنية على هاتفها المحمول وأن نتيجة القرعة جاءت ضد ويب وأن براون والشرطية الآخرى كريستى ويلسون كانتا تقهقهان لدى بدئهما فى تحرير الاتهامات ضد ويب.

وأبلغت محطة (11 ألايف) التلفزيونية الإخبارية بأتلانتا ويب بهذا المقطع المصور. وقدمت ويب طلبا لمشاهدته وأدى بث المقطع المصور إلى إسقاط كل الاتهامات الموجهة لها خلال جلسة لمحكمة فى التاسع من يوليو.

وقال راستى جرانت قائد إدارة شرطة روزويل فى البيان "راعنى استهانة أى من أفراد إنفاذ القانون بعملية اتخاذ قرار فى شيء مهم مثل اعتقال شخص". وأضاف أن تحقيقا بدأ وتم إعطاء الشرطيتين اجازة إدارية.

 

 


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