شبان ينهبون مركزا تجاريا فى الشانزليزيه أثناء الاحتفالات بفوز فرنسا

باريس (أ ف ب)

اقتحم حوالى ثلاثين شابا، مساء الاحد، مركزا تجاريا فى جادة الشانزليزيه فى باريس وعاثوا فيه خرابا ونهبوا بعضا من محتوياته قبل ان تتصدى لهم قوات الامن بالقنابل المسيلة للدموع، فى حين كان مئات الاف الفرنسيين يحتفلون فى الجادة الفارهة بفوز بلادهم بكأس العالم فى كرة القدم، كما أفاد صحافى فى وكالة فرانس برس.

وأوضح الصحافى ان الشبان الذين كان بعضهم ملثما اقتحموا مركز "دراغستور بوبليسيس" التجارى من مدخله الرئيسى الواقع فى جادة "مارسو" وعاثوا فيه خرابا ثم خرجوا ضاحكين يتأبطون زجاجات نبيذ او شمبانيا نهبوها من المركز التجارى ويلتقطون لأنفسهم صورا بهواتفهم النقالة.

من جهتها تصدّت قوات الامن للسارقين الذين رشقوها بمقذوفات لترد عليهم بقنابل الغاز المسيل للدموع، بحسب المصدر نفسه.

واستمرت المواجهة بين قوات الامن والمشاغبين حوالى 15 الى 20 دقيقة تفرق بعدها هؤلاء تحت وابل قنابل الغاز المسيل للدموع، فى حين تول عناصر الامن حراسة مدخل المركز التجاري.

ولكن الوضع لم يستتب تماما بعد ذاك إذ ما هى الا دقائق حتى دخلت مجوعة من حوالى 20 شابا الى مقهى المركز التجارى المطل على جادة الشانزليزيه لتتصدى لهم قوات الامن مجددا بالغازات المسيلة للدموع.