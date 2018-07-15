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الأحد، 15 يوليه 2018 09:56 م
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سكرتير عام محافظة سوهاج يناقش مشروع طريق ساقلتة البحر الأحمر

الأحد، 15 يوليه 2018 07:55 م
سكرتير عام محافظة سوهاج يناقش مشروع طريق ساقلتة البحر الأحمر جانب من الاجتماع
سوهاج – عمرو خلف
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أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، على أهمية تضافر جهود جميع أجهزة المحافظة المختلفة لحل جميع المشكلات والمعوقات التى تعيق سير الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية، والعمل على تيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة من المواطنين، وذلك فى إطار خطة المحافظة للعمل على راحة المواطنين وتقديم مستوى متميز من الخدمات التى تليق بالمواطن السوهاجى.

ومن جانبه، عقد المحاسب كمال شلبى السكرتير العام المساعد للمحافظة اجتماعًا لمناقشة مشروع طريق ساقلتة البحر الأحمر وعمل معاينة لبيت الرى التابع لمركز ساقلتة للوقوف على وضعه، حيث أن المبنى يقع فى منتصف الطريق الرئيسى بساقلتة، ويعرقل خط سير السيارات والمارة داخل المدينة، وذلك بحضور النائب زكريا حسان عضو مجلس النواب عن مركز ساقلتة، والمهندس طارق اللبان وكيل وزارة الرى بسوهاج، وفؤاد زكريا مدير عام مديرية الرى بالمحافظة، وعاطف الصمطي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة.

وأوضح شلبى أنه سيتم عمل معاينة على الطبيعة لبيت الرى عن طريق اللجنة المشكلة من مديرية الرى والوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة والتخطيط العمرانى للمحافظة، وذلك لمعرفة إذا كان بيت الرى داخل التنظيم من عدمه، والذى يترتب عليه قرار إزالته، مشيرًا إلى أن موقعه يعيق حركة المرور بالطريق الرئيسى الموجود داخل المدينة ويسبب العديد من المشاكل، وحال إزالته سيتم توفير مساحة بديلة لإقامة البيت عليه، ما سيساهم فى تحقيق السيولة المرورية كون أن الطريق يعد من الطرق الحيوية بمركز ساقلته.


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