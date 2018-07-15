سقوط عامل محكوم عليه بالسجن 5 سنوات فى قضية سرقة بالإكراه بالمحلة

تمكن الرائد عمر أبو بكر رئيس مباحث مركز المحلة، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، من ضبط عامل مقيم قرية نمرة البصل محكوم عليه بالسجن 5سنوات فى قضية سرقة بالإكراه.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بضبط المتهم محمد ع ا ال 25 سنة عامل مقيم قريه نمره البصل مطلوب ضبطه فى الجناية رقم 2442/425 جنايات قسم القاهرة لسنة 2015 "سرقة بالإكراه" والمحكوم عليه فيها بالسجن 5سنوات، وتم إحالة المتهم للنيابة العامة للتحقيق.