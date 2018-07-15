سفير فرنسا لــ"اليوم السابع": نهائى المونديال لم يحسم بعد وكرواتيا ند صعب

كتبت: إنجى مجدى تصوير: حسين طلال

انطلق منذ قليل، الشوط الثانى من المباراة التى تجمع فرنسا وكرواتيا فى نهائى كأس العالم لكرة القدم 2018 المقامة فى روسيا، بنتيجة هدفين لصالح فرنسا مقابل هدف وحيد لكرواتيا.

وأكد السفير الفرنسى فى القاهرة ستيفان روماتييه فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المباراة لم تنته بعد، قائلا "لا أستطيع أن أقول أن الملباراة انتهت ففريق كرواتيا صعب للغاية".

وأضاف روماتييه: "الكروات ند عنيد، ولديه شخصية قوية واللاعبين حادين ويستغلون جميع الفرص وهذا خطر، ومع ذلك فإن فريقنا متماسك جدا وجيد للغاية من الناحية التكتيكية.