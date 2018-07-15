روسيا ترصد 5 انتهاكات لنظام وقف العمليات القتالية فى سوريا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن روسيا فى إطار عمل لجنة الهدنة فى سوريا، سجلت خمسة انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ولم ترصد تركيا أى انتهاكات.



وقالت الوزارة - فى بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - إن "الجانب الروسى فى لجنة الهدنة الروسية التركية فى سوريا، رصد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ثلاث حالات إطلاق نار، فى محافظة حلب، وحالتين فى اللاذقية، بينما لم يسجل الجانب التركى أى انتهاك لوقف إطلاق النار".



وأشار البيان إلى أن مركز المصالحة الروسي، قام بإيصال قافلة للمساعدات الإنسانية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، إلى منطقة بصرى الشام بمحافظة درعا، حيث تلقى السكان 100 طردا غذائيا، بلغ وزنها الإجمالى 3ر4 طن.

وأشار البيان إلى أن مجموع المساعدات الإنسانية التى قام مركز المصالحة الروسى بتوزيعها بلغ 1866 قافلة، مضيفا أن 10 أشخاص تلقوا - خلال 24 ساعة - مساعدات طبية.



وخلال الـ 24 ساعة، لم يتم توقيع أى اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. ويظل عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التى أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلاً.