video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 يوليه 2018 12:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رابطة العالم الإسلامى تواصل جهودها الإغاثية فى القارة الأفريقية

الأحد، 15 يوليه 2018 11:14 م
رابطة العالم الإسلامى تواصل جهودها الإغاثية فى القارة الأفريقية تنفيذ برنامج قسطرة القلب
كتب - إسماعيل رفعت
إضافة تعليق
أنهت رابطة العالم الإسلامي مؤخراً، تنفيذ برنامج قسطرة القلب فى عد من الدول الإفريقية بعد أن نجح الفريق الطبى للبرنامج - كنموذج - فى إجراء أكثر من 90 عملية جراحية للكبار على مدى خمسة أيام.
 
وشارك فى البرنامج، الذى نفذته الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية التابعة للرابطة، نخبة من الاستشاريين والأطباء، بهدف مساعدة المرضى الفقراء الذين لا يستطيعون دفع تكاليف إجراء هذا النوع من العمليات الجراحية باهظة الكلفة.
 
وأوضح الأمين العام للهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية المكلف الدكتور عبدالعزيز سرحان، فى بيان صحفى، أن البرنامج يسعى للوقوف مع هذه الفئة الضعيفة التي اجتمعت عليها أسباب المرض وقلة ذات اليد، إذ أن كلفة عملية قسطرة القلب الواحدة تصل إلى أكثر من 10 آلاف دولار.
 
وبيَّن الدكتور سرحان، أن هذا البرنامج وغيره مما تبذله رابطة العالم الإسلامي، يمثل امتداداً لما تقدمه من إسهامات رعوية وإغاثية وتنموية في مختلف دول العالم ودون تمييز بل يشمل الجميع كما هو منهج الإسلام برحمته الواسعة الشاملة التي جعلت في كل كبد رطبة أجراً، ومن أهمها البرامج الصحية الرائدة مثل برامج مكافحة العمى، وعمليات القلب المفتوح، وعمليات قسطرة القلب للأطفال.
 
وأكد الأمين العام للهيئة أن جهود رابطة العالم الإسلامي وجدت التقدير والاحترام من المستفيدين والمسؤولين؛ حيث أعربوا عن شكرهم تجاه ما تقوم به رابط من جهود في بلدانهم، مؤكداً أن منهج الرابطة عبر هيئتها العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية في جميع مناشطها هو التنسيق مع الجهة الحكومية المختصة في كل بلد ليكون العمل تحت إشرافها ودعمها.
 
 
 
IMG-20180715-WA0006
مرضى جاهزون للجراحة بعد إجراء الفحوصات الطبية
 
IMG-20180715-WA0005
الفريق الطبى أثناء إجراء عملية جراحية لأحد المستفيدين
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع 4 اتفاقيات مع عدد من مؤسسات المجتمع المدنى بسوريا واليمن

الاغاثة

جراحة

افريقيا

قسطرة القلب




لا تفوتك
أكاديمية الشرطة تعلن غدا عن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة

أكاديمية الشرطة تعلن غدا عن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة

البرلمان يوافق على منح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة أكثر من 7 ملايين جنيه

البرلمان يوافق على منح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة أكثر من 7 ملايين جنيه

الست دى مش أمى.. اعترافات صادمة لقاتلة أطفالها الثلاثة بالمريوطية.. الأم: تركتهم نائمين وأغلقت عليهم الشقة فوجدتهم متفحمين.. كل طفل من أب مختلف وسجلتهم باسم زوجى الأخير.. خوفى على نفسى أكبر من حزنى على أطفال

الست دى مش أمى.. اعترافات صادمة لقاتلة أطفالها الثلاثة بالمريوطية.. الأم: تركتهم نائمين وأغلقت عليهم الشقة فوجدتهم متفحمين.. كل طفل من أب مختلف وسجلتهم باسم زوجى الأخير.. خوفى على نفسى أكبر من حزنى على أطفال

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 63.81%.. ويؤكد: ندرس تطبيق البوكليت على الابتدائية والإعدادية.. ورئيس المعاهد الأزهرية: تلقى التظلمات الثلاثاء ولمدة شهر.. وبدء امتحانات الدور الثانى 9 أغسطس

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 63.81%.. ويؤكد: ندرس تطبيق البوكليت على الابتدائية والإعدادية.. ورئيس المعاهد الأزهرية: تلقى التظلمات الثلاثاء ولمدة شهر.. وبدء امتحانات الدور الثانى 9 أغسطس

مدينة مكسيكية سكانها من مرض السكرى لاعتمادهم على المياه الغازية لنقص الماء

مدينة مكسيكية سكانها من مرض السكرى لاعتمادهم على المياه الغازية لنقص الماء

فرنسا ضد كرواتيا.. مليار و300 مليون يورو على أرض ملعب نهائى كأس العالم

فرنسا ضد كرواتيا.. مليار و300 مليون يورو على أرض ملعب نهائى كأس العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة