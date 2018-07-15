رابطة العالم الإسلامى تواصل جهودها الإغاثية فى القارة الأفريقية

كتب - إسماعيل رفعت

أنهت رابطة العالم الإسلامي مؤخراً، تنفيذ برنامج قسطرة القلب فى عد من الدول الإفريقية بعد أن نجح الفريق الطبى للبرنامج - كنموذج - فى إجراء أكثر من 90 عملية جراحية للكبار على مدى خمسة أيام.

وشارك فى البرنامج، الذى نفذته الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية التابعة للرابطة، نخبة من الاستشاريين والأطباء، بهدف مساعدة المرضى الفقراء الذين لا يستطيعون دفع تكاليف إجراء هذا النوع من العمليات الجراحية باهظة الكلفة.

وأوضح الأمين العام للهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية المكلف الدكتور عبدالعزيز سرحان، فى بيان صحفى، أن البرنامج يسعى للوقوف مع هذه الفئة الضعيفة التي اجتمعت عليها أسباب المرض وقلة ذات اليد، إذ أن كلفة عملية قسطرة القلب الواحدة تصل إلى أكثر من 10 آلاف دولار.

وبيَّن الدكتور سرحان، أن هذا البرنامج وغيره مما تبذله رابطة العالم الإسلامي، يمثل امتداداً لما تقدمه من إسهامات رعوية وإغاثية وتنموية في مختلف دول العالم ودون تمييز بل يشمل الجميع كما هو منهج الإسلام برحمته الواسعة الشاملة التي جعلت في كل كبد رطبة أجراً، ومن أهمها البرامج الصحية الرائدة مثل برامج مكافحة العمى، وعمليات القلب المفتوح، وعمليات قسطرة القلب للأطفال.

وأكد الأمين العام للهيئة أن جهود رابطة العالم الإسلامي وجدت التقدير والاحترام من المستفيدين والمسؤولين؛ حيث أعربوا عن شكرهم تجاه ما تقوم به رابط من جهود في بلدانهم، مؤكداً أن منهج الرابطة عبر هيئتها العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية في جميع مناشطها هو التنسيق مع الجهة الحكومية المختصة في كل بلد ليكون العمل تحت إشرافها ودعمها.

مرضى جاهزون للجراحة بعد إجراء الفحوصات الطبية

الفريق الطبى أثناء إجراء عملية جراحية لأحد المستفيدين