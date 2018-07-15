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الأحد، 15 يوليه 2018 05:51 م
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رئيس وزراء النمسا: على الاتحاد الأوروبى إنهاء مفاوضات انضمام تركيا

الأحد، 15 يوليه 2018 05:29 م
رئيس وزراء النمسا: على الاتحاد الأوروبى إنهاء مفاوضات انضمام تركيا الاتحاد الأوروبى
أثينا (أ ش أ)
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قال رئيس وزراء النمسا سبستيان كورتس، اليوم الأحد، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبى أن ينهى مفاوضات انضمام تركيا وأن يتبع نمطا مختلفا من التعاون معها.

وأضاف كورتس ، الذى تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبى فى دورته الحالية فى حوار خاص لصحيفة (كاثمريني) اليونانية نشرته على موقعها الإلكترونى اليوم الأحد ، "يجب أن تتوقف مفاوضات الاتحاد مع تركيا على الفور".

وتابع : "إن تركيا ظلت تتحرك بخطا ثابتة إلى اتجاه بعيد عن الاتحاد الأوروبى وقيمه خلال السنوات الأخيرة ومع ذلك فإن بلاده تفضل إقامة الاتحاد علاقة غير متحيزة مع أنقرة".

وكانت تركيا قد بدأت مفاوضات الانضمام مع الاتحاد الأوروبى عام 2005 وتعارض بعض الدول الأعضاء ومنها النمسا انضمامها حيث رحب رئيس الوزراء النمساوى بالاتفاق الذى تم التوصل إليه بين اليونان ومقدونيا بشأن تغيير اسمها .. قائلا : "إن بلاده تدعم توسع الاتحاد الأوروبى ليشمل دول البلقان الغربية الأمر الذى طرحه المفوض الأوروبى لسياسة الجوار الأوروبى ومفاوضات التوسع يوهانس هان".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت النمسا ستغلق حدودها مع الدول المجاورة لمنع التحركات الثانوية للمهاجرين، أوضح كورتس أن بلاده أكدت بوضوح فى مسألة حدودها مع ألمانيا أنها لن تقبل بأى إجراءات تشكل عبئا عليها.

 

 


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