رئيس شعبة الدواجن ينفى وجود بيض صينى فى الأسواق ويواجه صاحبة الفيديو المتداول

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن فى غرفة القاهرة التجارية، إن مصر لديها اكتفاء ذاتى من "البيض" وإنتاجنا يتراوح من 11 إلى 12 مليار بيضة سنوياً، نافياً تماماً ما تداول بشأن وجود بيض صينى فى الأسواق المصرية كما يزعم البعض.

وأضاف "السيد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء dmc"، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، عبر فضائية "dmc"، أن ما يتداول بشأن وجود بيض "بلاستك" أو "صينى"، يعد من قبيل البلبلة ولا أساس له من الصحة، وتابع:"الناس بتفتعل أمور لإثارة الرأى العام زى ما قالوا أن فيه رز بلاستيك رغم أن طن البلاستك بـ28 ألف جنيه".

وأكد رئيس شعبة الدواجن فى غرفة القاهرة التجارية، أن الغرفة ستتابع البلاغ الذى تقدمت به إحدى مواطنات محافظة الإسكندرية فى قسم باب شرق بشأن وجود بيض بلاستيك فى الأسواق المصرية.

من جانبها، قالت المهندسة أميرة أحمد، صاحبة الفيديو المنتشر عبر موقع "يوتيوب" بشأن وجود بيض بلاستك فى الأسواق المصرية، فى مداخلة مشتركة، إنها تقدمت ببلاغ فى قسم شرطة باب شرق محافظة الإسكندرية تتهم خلاله أحد محالات السوبر ماركت بعد بيعه لها "بيض بلاستك"، فعلق رئيس شعبة الدواجن فى غرفة القاهرة التجارية، قائلاً:"عليكى بمتابعة البلاغ وعدم نشر فيديوهات تتسبب فى الشوشرة على الرأى العام".