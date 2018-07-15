رئيس جامعة بنى سويف: تعيينات جديدة ودورات تدريبية للخريجين وأبناء المحافظة

بنى سويف :هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف عن تعيينات جديدة بالجهاز الإدارى بالجامعة ودورات تدريبية لخريجى الجامعة وأبناء المحافظة، وذلك خلال حفل تخرج دفعة 2018/2017 لكلية التجارة.

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن الجامعة سوف تفتتح غدًا مركز التطوير المهنى، وذلك بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبالتعاون مع مركز الاستشارات المهنية بالجامعة الأمريكية، والذى يوفر ما يزيد عن 36 دورة تدريبية، لطلاب الجامعة والخريجين وأبناء المحافظة بهدف تنمية مهاراتهم فى تخطيط مسارهم المهنى اللازم للالتحاق بسوق العمل، وأن المركز سيلعب دوراً فعالا فى الوصول إلى رواد الأعمال وبناء بيئة إيجابية تنمى قدراتهم وتحسن مهاراتهم المهنية.

وصرح رئيس الجامعة لأبنائه الخريجين، أن الجامعة لديها 586 درجة وظيفية شاغرة، وتمت مخاطبة جهاز التنظيم والادارة للإعلان عن تلك الوظائف خلال الفترة المقبلة والأولوية ستكون لخريجى وأبناء الجامعة.