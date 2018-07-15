video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 يوليه 2018 05:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة بنى سويف: تعيينات جديدة ودورات تدريبية للخريجين وأبناء المحافظة

الأحد، 15 يوليه 2018 03:56 م
رئيس جامعة بنى سويف: تعيينات جديدة ودورات تدريبية للخريجين وأبناء المحافظة منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف :هانى فتحى
إضافة تعليق
أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف عن تعيينات جديدة بالجهاز الإدارى بالجامعة ودورات تدريبية لخريجى الجامعة وأبناء المحافظة، وذلك خلال حفل تخرج دفعة 2018/2017 لكلية التجارة.
 
وأوضح الدكتور منصور حسن، أن الجامعة سوف تفتتح غدًا مركز التطوير المهنى، وذلك بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبالتعاون مع مركز الاستشارات المهنية بالجامعة الأمريكية، والذى يوفر ما يزيد عن 36 دورة تدريبية، لطلاب الجامعة والخريجين وأبناء المحافظة بهدف تنمية مهاراتهم فى تخطيط مسارهم المهنى اللازم للالتحاق بسوق العمل، وأن المركز سيلعب دوراً فعالا فى الوصول إلى رواد الأعمال وبناء بيئة إيجابية تنمى قدراتهم وتحسن مهاراتهم المهنية.
 
وصرح رئيس الجامعة لأبنائه الخريجين، أن الجامعة لديها 586 درجة وظيفية شاغرة، وتمت مخاطبة جهاز التنظيم والادارة للإعلان عن تلك الوظائف خلال الفترة المقبلة والأولوية ستكون لخريجى وأبناء الجامعة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة بنى سويف: عميد كلية الطب الجديد محكم فى لجنة ترقيات هيئة التدريس

بنى سويف

أخبار بنى سويف

أخبار مصر

جامعه بنى سويف




لا تفوتك
رئيس البرلمان: مناقشة بيان الحكومة الثلاثاء ونسعى لإنجازه بداية الأسبوع المقبل - صور

رئيس البرلمان: مناقشة بيان الحكومة الثلاثاء ونسعى لإنجازه بداية الأسبوع المقبل - صور

عباس شومان يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بنسبة نجاح 63.81%

عباس شومان يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بنسبة نجاح 63.81%

انتهاء إجراءات إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية خلال أيام..وزارة التموين: 5 ملايين منتفعًا فى انتظار تطبيق القرار.. ومخاطبة الشركات الإلكترونية لتعديل نظامها استعدادًا لتنفيذ الإضافات

انتهاء إجراءات إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية خلال أيام..وزارة التموين: 5 ملايين منتفعًا فى انتظار تطبيق القرار.. ومخاطبة الشركات الإلكترونية لتعديل نظامها استعدادًا لتنفيذ الإضافات

فيديو وصور.. قلعة قايتباى بالإسكندرية عشق الإسكندرانية فى الصيف.. فسحة مريدى المرسى أبو العباس فى مولده.. و"الحنطور والدارجات والمراكب" وسائل التنزه والمرح المفضلة لدى المصطافين

فيديو وصور.. قلعة قايتباى بالإسكندرية عشق الإسكندرانية فى الصيف.. فسحة مريدى المرسى أبو العباس فى مولده.. و"الحنطور والدارجات والمراكب" وسائل التنزه والمرح المفضلة لدى المصطافين

الشرقية للدخان تعدل أسعار سجائر كليوباترا.. تعرف على القيمة الجديدة

الشرقية للدخان تعدل أسعار سجائر كليوباترا.. تعرف على القيمة الجديدة

صور.. الننى يبدأ زيارته للمحلة من الشهر العقاري.. اعرف السبب

صور.. الننى يبدأ زيارته للمحلة من الشهر العقاري.. اعرف السبب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة