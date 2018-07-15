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رئيس الوزراء يتلقى تقريرا من محافظ قنا بشأن توزيع 2445 فدانا لمزارعى المراشدة

الأحد، 15 يوليه 2018 03:44 م
رئيس الوزراء يتلقى تقريرا من محافظ قنا بشأن توزيع 2445 فدانا لمزارعى المراشدة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً من اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، بشأن التوزيع العادل للأراضى المخصصة من شركة "الريف المصرى" لأهالى منطقة المراشدة بمحافظة قنا.

 

وأشار التقرير إلى أنه فى ضوء مبادرة رئيس الجمهورية بتوزيع مساحة 2445 فداناً لعدد 987 مستفيداً من صغار المزارعين من أهالى المراشدة بمحافظة قنا لمن تقدم للحصول على أرض وتنطبق عليهم شروط التخصيص، فقد تم إجراء قرعة علنيه فى 2/5/2018 لتوزيع الأراضى على المستفيدين من أهالى القرية والسابق تحديدهم طبقا للضوابط المعمول بها بحضور كل الجهات المعنية، كما تم تحديد قطعة ارض تحمل رقماً لكل مستفيد.

 

وأوضح السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء أن التقرير أشار إلى أنه قد تم تشكيل لجنة برئاسة محافظ قنا لتسليم المنتفعين خطابات التخصيص الواردة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لقطع الأراضى بالمراشدة وذلك خلال الفترة من 7/6 حتى 12/6/2018، وأنه تم تسليم نسبة 97% من المنتفعين إخطارات التخصيص، وتبقى عدد 21 مواطناً تم إعلانهم بمعرفة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف لسرعة إستلام خطاباتهم، كما تم تحديد مدة ثلاثة شهور لسداد مقدم الثمن البالغ 15% من السعر فى بنوك (التنمية والائتمان الزراعى الرئيسى بقنا – التنمية والائتمان الزراعى بمركز الوقف - التنمية والائتمان الزراعى بقرية المراشدة ) وجار سداد المستحقات بمعرفة المستفيدين.

 

هذا وقد أكد التقرير الذى قدمه محافظ المنيا عن رضاء أهالى المراشدة عن إجراء القرعة وتخصيص الأراضى للمتقدمين بعد تنفيذ أجهزة الدولة ما وعدهم به رئيس الجمهورية، وذلك فى إطار تنمية المحافظة وإيجاد فرص عمل واستغلال وتحديث الزراعات وحسن استغلال المساحات وتعظيم الاستفادة من المياه.


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