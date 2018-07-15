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رئيس البرلمان: مناقشة بيان الحكومة الثلاثاء ونسعى لإنجازه بداية الأسبوع المقبل

الأحد، 15 يوليه 2018 11:46 ص
رئيس البرلمان: مناقشة بيان الحكومة الثلاثاء ونسعى لإنجازه بداية الأسبوع المقبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل
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علق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على حضور النواب بالجلسة العامة المنعقدة الآن قائلا: "الحضور مش على النحو المطلوب، هناك بعض مشروعات قوانين هامة مطلوب من المجلس إنجازها، قبل فض دور الانعقاد، بالإضافة لبرنامج الحكومة الذى لم يناقش بعد".

 

وأضاف عبد العال، خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الآن، أنه تم إرجاء إلقاء تقرير اللجنة الخاصة للرد على بيان الحكومة ليوم الثلاثاء، المقبل، وذلك على الرغم من إعلان النائب السيد الشريف، استعداده لإلقاء البيان اليوم، مضيفا: "اتمنى أن ننتهى من مناقشة البرنامج بداية الأسبوع المقبل، وإلا سأضطر لتمديد دور الانعقاد لشهر أغسطس".

 

وشدد رئيس مجلس النواب، على ضرورة حضور النواب بالجلسة العامة المقبلة، قائلا: "المجلس أنجز العديد من المشاريع الهامة وجدول الأعمال مزدحم وهناك العديد من المشروعات التى تم إنجازها.. ولابد أن ننتهى من مناقشة برنامج الحكومة، أرجو أن نساعد بعضنا بعض عشان ننتهى".


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