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رئيس الاتحاد الأوروبى يهاجم ترامب: من يعتبر أوروبا وأمريكا خصمين ينشر أخبارا مزيفة

الأحد، 15 يوليه 2018 08:06 م
رئيس الاتحاد الأوروبى يهاجم ترامب: من يعتبر أوروبا وأمريكا خصمين ينشر أخبارا مزيفة تغريدت رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك
كتب أيمن رمضان
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قال رئيس المجلس الأوروبى، دونالد توسك، بأن الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة أفضل صديقين ومن يعتبرهما خصمين ينشر أخبارا مزيفة، فى إشارة إلى تصريحات الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب.

وكتب" توسك"، فى تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمى فى موقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "أن أمريكا والاتحاد الأوروبى أفضل صديقين، ومن يقول إننا خصمان، فإنه ينشر أخبارا مزيفة".

 وأثارت تغريدة "توسك"، التى جرت ردا على تصريح أدلى به الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حول العلاقات بين واشنطن وبروكسل ونشر فى وقت سابق من اليوم، جدلا واسعا فى "تويتر" بين معارضى ومؤيدى الرئيس الأمريكى الحالى وكذلك الاتحاد الأوروبى.

وقال ترامب فى مقابلة أجرتها معه قناة "CBS" التلفزيونية الأمريكية فى إسكتلندا السبت الماضى ونشر اليوم إنه يعتبر الاتحاد الأوروبي، وروسيا والصين، "خصوما" للولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكى، قبيل توجهه إلى العاصمة الفنلندية هلسنكى للقاء نظيره الروسى فلاديمير بوتين: "أعتقد أن لدينا خصوما كثيرين. وأن الاتحاد الأوروبى خصم.. ما الذى يفعله بنا فى المجال التجاري! قد لا تفكر فى الاتحاد الأوروبى، لكنه خصم. وروسيا خصم من بعض الزوايا. والصين خصم اقتصاديا، ولا شك أنها خصم".

يذكر أن الخلافات تفاقمت بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى على خلفية سياسة ترامب التجارية، بما فى ذلك فرض رسوم ضريبية على استيراد بعض البضائع من دول أوروبا، واتهامه الدول الأعضاء فى الناتو بعدم الإيفاء بالتزاماتها المالية لدعم الحلف.

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