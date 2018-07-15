رئيسة كرواتيا: أتمنى أن يتذكر ترامب وبوتين أنهما الضامنان لاستقرار العالم

زغرب (أ ش أ)

أعربت رئيسة كرواتيا، كوليندا جرابار كيتاروفيتش، عن أملها فى أن يتحلى الرئيسان الأمريكى دونالد ترامب، والروسى فلاديمير بوتين، بالمسؤولية خلال قمتهما الأولى المقررة غدًا الاثنين، فى العاصمة الفنلندية هلسنكى، وأن يتذكرا أنهما الضامنان لاستقرار العالم.

وأكدت كيتاروفيتش - فى تصريحات نقلتها شبكة "إيه بى سى" نيوز الأمريكية اليوم الأحد، أن العلاقات الروسية - الأمريكية تعد "ذات أهمية قصوى" بالنسبة لبلادها ولجميع الدول فى أنحاء العالم، معربة عن أملها أن يعمل لقاء الرئيسين على تهدئة التوترات الدولية بدلًا من إشعالها.

وفيما يتعلق بقمة حلف شمال الأطلسى "ناتو" التى انعقدت خلال يومى الأربعاء، والخميس الماضيين ببروكسل، فإن كيتاروفيتش تغاضت عن سلوك ترامب العدوانى بحسب وصف الشبكة الأمريكية مع حلفاء الناتو، قائلة "إنه أمر يتعلق بشخصيته ولن أستغل الأمر ضده".