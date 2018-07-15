حزب العمال البريطانى يرغب فى تقديم عرض لاستضافة انجلترا لكأس العالم 2030

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أعرب نائب زعيم حزب العمال البريطانى توم واستون، اليوم الأحد، عن دعم حزبه لتقديم عرض لاستضافة انجلترا لكأس العالم 2030 بمناسبة مرور مائة عام على انطلاق البطولة.

وقال واتسون - فى تصريحات لشبكة سكاى نيوز - أتذكر بطولة كأس العالم فى إيطاليا عام 1990 عندما وصلنا إلى الدور نصف النهائي.

وأضاف بالنسبة لى الدورى الإنجليزى هو الأفضل فى العالم، ولدينا مؤسسة كرة القدم تدار بشكل جيد، ويتم الاستثمار فى كرة القدم، لأنها اللعبة الوطنية ويمكنها أن تعطينا الأمل.

وتابع واتسون شعرنا بخيبة أمل فى عام 2018 عندما قدمنا عرضا لاستضافة كأس العالم، يبدو لى أنه يجب علينا تقديم عرض لاستضافة كأس العالم 2030.

واختتم بالقول لا نعرف من سيكون فى الحكومة فى غضون السنوات القليلة القادمة، وإذا كنا فى الحكومة فهذا أول شيء نقوم به أن نقدم عرضا لاستضافة كأس العالم، وإذا كان حزب المحافظين فى الحكومة نحب أن نعمل معهم للتأكد من أننا سنقدم ملفا ناجحا.