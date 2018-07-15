video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 يوليه 2018 07:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

حداد وطنى فى باكستان وحصيلة الاعتداء الانتحارى ترتفع لـ130 قتيلا

الأحد، 15 يوليه 2018 06:52 م
حداد وطنى فى باكستان وحصيلة الاعتداء الانتحارى ترتفع لـ130 قتيلا عناصر من الجيش الباكستانى
(أ ف ب)
إضافة تعليق

ارتفعت حصيلة الاعتداء الانتحارى مساء الجمعة اثناء تجمع انتخابى فى بلوشستان فى باكستان الى 130 قتيلا، بحسب ما اعلن مسؤول كبير فى الولاية الاحد وسط حداد وطنى، وأضاف وزير إعلام الولاية خورام شيهزاد، أن عدد الجرحى بلغ 127 بينهم خمسة بحالة حرجة، وكانت حصيلة سابقة افادت بسقوط 128 قتيلا وعشرات الجرحى.

وهو ثالث اشد الاعتداءات دموية فى تاريخ باكستان بعد اعتداء 2007 الذى استهدف تجمعا لرئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو واوقع 139 قتيلا، والاعتداء الذى استهدف مدرسة فى بيشاور فى 2014 واوقع 150 قتيلا.

 


إضافة تعليق

حداد وطنى

باكستان

حصيلة الاعتداء الانتحارى

130 قتيلا




لا تفوتك
أكاديمية الشرطة تعلن غدا عن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة

أكاديمية الشرطة تعلن غدا عن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة

البرلمان يوافق على منح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة أكثر من 7 ملايين جنيه

البرلمان يوافق على منح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة أكثر من 7 ملايين جنيه

الست دى مش أمى.. اعترافات صادمة لقاتلة أطفالها الثلاثة بالمريوطية.. الأم: تركتهم نائمين وأغلقت عليهم الشقة فوجدتهم متفحمين.. كل طفل من أب مختلف وسجلتهم باسم زوجى الأخير.. خوفى على نفسى أكبر من حزنى على أطفال

الست دى مش أمى.. اعترافات صادمة لقاتلة أطفالها الثلاثة بالمريوطية.. الأم: تركتهم نائمين وأغلقت عليهم الشقة فوجدتهم متفحمين.. كل طفل من أب مختلف وسجلتهم باسم زوجى الأخير.. خوفى على نفسى أكبر من حزنى على أطفال

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 63.81%.. ويؤكد: ندرس تطبيق البوكليت على الابتدائية والإعدادية.. ورئيس المعاهد الأزهرية: تلقى التظلمات الثلاثاء ولمدة شهر.. وبدء امتحانات الدور الثانى 9 أغسطس

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 63.81%.. ويؤكد: ندرس تطبيق البوكليت على الابتدائية والإعدادية.. ورئيس المعاهد الأزهرية: تلقى التظلمات الثلاثاء ولمدة شهر.. وبدء امتحانات الدور الثانى 9 أغسطس

مدينة مكسيكية سكانها من مرض السكرى لاعتمادهم على المياه الغازية لنقص الماء

مدينة مكسيكية سكانها من مرض السكرى لاعتمادهم على المياه الغازية لنقص الماء

فرنسا ضد كرواتيا.. مليار و300 مليون يورو على أرض ملعب نهائى كأس العالم

فرنسا ضد كرواتيا.. مليار و300 مليون يورو على أرض ملعب نهائى كأس العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة