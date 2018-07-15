حداد وطنى فى باكستان وحصيلة الاعتداء الانتحارى ترتفع لـ130 قتيلا

(أ ف ب)

ارتفعت حصيلة الاعتداء الانتحارى مساء الجمعة اثناء تجمع انتخابى فى بلوشستان فى باكستان الى 130 قتيلا، بحسب ما اعلن مسؤول كبير فى الولاية الاحد وسط حداد وطنى، وأضاف وزير إعلام الولاية خورام شيهزاد، أن عدد الجرحى بلغ 127 بينهم خمسة بحالة حرجة، وكانت حصيلة سابقة افادت بسقوط 128 قتيلا وعشرات الجرحى.

وهو ثالث اشد الاعتداءات دموية فى تاريخ باكستان بعد اعتداء 2007 الذى استهدف تجمعا لرئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو واوقع 139 قتيلا، والاعتداء الذى استهدف مدرسة فى بيشاور فى 2014 واوقع 150 قتيلا.