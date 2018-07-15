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الأحد، 15 يوليه 2018 02:28 م
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حجز رد المحكمة فى مقتل "عروس بنها" للحكم بالأسبوع الثانى من أغسطس

الأحد، 15 يوليه 2018 12:35 م
حجز رد المحكمة فى مقتل "عروس بنها" للحكم بالأسبوع الثانى من أغسطس محكمه -ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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قررت محكمة الاستئناف بطنطا، المنعقدة بمحكمة جنايات بنها، حجز جلسة رد المحكمة فى قضية "تقى" المعروفة إعلاميا بـ"عروس كفر الجزار" إلى جلسة الاسبوع الثانى من أغسطس المقبل.
 
وكان قد تم تداول قضية "عرس كفر الجزار" بمحكمة جنايات بنها على مدار عدد من الجلسات لمحاكمة المتهمين، واسمتعت خلالها المحكمة لمرافعات وسماع أقوال الشهود وطلبات الدفاع من الجانبين قبل ان تؤجلها لأكتوبر المقبل .
 
كان المستشار أحمد عبدالله المحامي العام لنيابات شمال بنها، أمر بإحاله المتهمين إلى محكمة الجنايات، حيث تضمن أمر الإحالة مشاركة شقيقة المتهم الرئيسى "حسان.ص" وصديقه "أحمد.ح" فى الجريمة منذ البداية حتى النهاية.
 
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمة الثالثة "أميرة.ص" شقيقة المتهم الأول، تربصت بالعروس المجنى عليها، حيث تأكدت من أنها بمفردها داخل الشقة وسهلت للمتهمين الأول والثانى ارتكاب الجريمة، وكانت على علم بمقصدهما.
 
وأسفرت التحريات السرية النهائية عن قيام المتهم الأول والثانى بقتل المجنى عليها عمدا مع سبق الأصرار والترصد باستخدام سلاح أبيض سكين.
 
 
 

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