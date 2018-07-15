حجز دعوى تطالب بوقف نشاط "أوبر" و"كريم" للتقرير

كتب أحمد عبد الهادى

قررت الدائرة 17 تراخيص بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من أحمد محمد عبدالسلام، والسيد عبدالباسط، ومدبولي عبدالمنعم، والتي تطالب بوقف ترخيص ونشاط شركات أوبر وكريم، ووقف نشاطهما في مصر، لحين ورود تقرير المفوضين.

واختصمت الدعوى رقم 33744 لسنة 71 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير النقل، ووزير المالية، ووزير الاستثمار، ووزير الدولة للتنمية المحلية، ومدير الإدارة العامة للمرور، والهيئة العامة للاستثمار والممثل القانونى لشركة "أوبر" و"كريم".