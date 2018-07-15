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حبس مزارع فى الشرقية 4 أيام لقيامه بالتنقيب عن الآثار بمسكنه

الأحد، 15 يوليه 2018 09:58 ص
حبس مزارع فى الشرقية 4 أيام لقيامه بالتنقيب عن الآثار بمسكنه مكان التنقيب عن الآثار
الشرقية- فتحية الديب
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قررت نيابة مركز الزقازيق، برئاسة محمد علام مدير النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأحد، حبس مزارع أربعة أيام لقيامه بالتنقيب عن الآثار بمسكنه بقرية طلحة بردين.
 
 
البداية كانت بورود معلومات سرية لضباط شرطة السياحة والآثار بالشرقية، عن قيام "محمد س ع" 41 سنة مزارع، بالتنقيب عن الآثار بمسكنه، فتم إخطار اللواء هشام قدرى مدير مباحث السياحة والآثار، واللواء مصطفى أنسى مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، وتم القبض على المتهم من قبل ضباط شرطة السياحة برئاسة المقدم محمد رجب رئيس مباحث السياحة بالشرقية، والمقدم محمود النمر وكيل مباحث السياحة والآثار، بالتنسيق مع مباحث مركز الزقازيق برئاسة الرائد أشرف ضيف، وبعد إذن النيابة العامة، تم مداهمة المسكن تبين قيام المزارع بالتنقيب عن الآثار بمنزله، حيث تبين قيامه بالحفر لمدة 10 أمتار تحت الأرض، وتبين أنه توصل إلى كشف أثرى عبارة بير دفن من العصر الرومانى، وتم ضبط شواهد أثرية وتم التحفظ عليه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 36083 جنح مركز الزقازيق، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة.
 
 
 
 
 
 
 

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