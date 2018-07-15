حبس قهوجى قتل نجله بسبب سوء سلوكه فى حلوان

كتب على عبد الرحمن

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس قهوجى 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بقتل نجله شنقا بسبب سوء سلوكه.

تفاصيل الواقعة بدأت مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من "ا س ح" 47 سنة، قهوجى، بعثوره على جثة نجله "ع" 16 سنة، عاطل، السابق اتهامه فى قضية "خطف حقيبة" والمفرج عنه حديثاَ بتاريخ 16/4/2018 مصاب بخدوش بالوجه وآثار خنق بالرقبة، وملقاة أمام العقار سكنه، وقام بنقل الجثة للشقة سكنه بمعاونة الأهالى، ولم يتمكن من استخراج تصريح بالدفن لاشتباه مفتش الصحة فى الوفاة جنائياً.

ومن خلال التحريات أمكن التوصل إلى أن المجنى عليه سيئ السمعة، ومعروف عنه تعاطى المواد المخدرة ودائم التشاجر مع والده "المبلغ"، وبإعادة مناقشة المبلغ، وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنه على خلاف دائم مع المجنى عليه لسوء سلوكه وتعاطيه المواد المخدرة، وأنه بتاريخ 12 الجارى حاول المجنى عليه استدراج أحد الصبية للشقة سكنهما للتعدى عليه إلا أن الأخير تمكن من الهرب وأخبر أهليته، وعقب افتضاح أمره لاذ بالفرار، وعلى إثر ذلك حضر أهلية الطفل وأجبروه على التوقيع على إيصال أمانة على بياض لإجباره على تسليم نجله.

وعقب عودة المجنى عليه حدثت مشادة كلامية بينهما، وقام المجنى عليه بدفعه والتعدى عليه بالسب والشتم مما آثار حفيظته فقام بالتعدى عليه بالضرب وخنقه باستخدام شال أبيض كان يرتديه حتى تأكد من وفاته، وقام بنقل الجثة لخارج العقار سكنه لإبعاد الشبهة عن نفسه، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة التى تولت التحقيقات.