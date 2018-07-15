video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 يوليه 2018 04:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

جوتيريس يعين الفريق المعنى بالتعاون فى مجال التكنولوجيا الرقمية

الأحد، 15 يوليه 2018 03:20 م
جوتيريس يعين الفريق المعنى بالتعاون فى مجال التكنولوجيا الرقمية جوتيريس
(أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس اليوم عن إطلاق فريق رفيع المستوى معنى بالتعاون فى مجال التكنولوجيا الرقمية.

وقال جوتيريس، وفقاً لبيان وزعه المكتب الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة: "إن حجم التغيير الذى تسنى إحداثه بسبب التكنولوجيات الرقمية وسرعة ذلك التغيير وانتشاره أمر لم يسبق له مثيل، إلا أن الوسائل والمستويات الحالية للتعاون الدولى لا ترقى إلى مستوى التحدى".

وأضاف قائلا: "وتسهم التكنولوجيات الرقمية مساهمة كبيرة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنتشـــر بشــــــكل فريد عبر الحدود الدولية.. ولذلك، فإن التعاون عبر المجالات وعبر الحدود أمر بالغ الأهمية لتحقيق كامل الإمكانات الاجتماعية والاقتصادية للتكنولوجيات الرقمية، فضلا عن التخفيف من المخاطر التى تشكلها والحد من أى آثار غير مقصودة".

وعين الأمين العام ميليندا جيتس، المـُحسنة والمشاركة فى تأسيس مؤسسة بيل وميليندا جيتس، وجاك ما، الرئيس التنفيذى لمجموعة على بابا، بوصفهما رئيسى الفريق.

ويبلغ مجموع أعضـــــاء الفريق ٢٠ عضـوا، يمثلون مجموعة متنوعة من الخبراء من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والأوساط الأكاديمية والتقنية.

وطلب الأمين العام للأمم المتحدة من الفريق الإسهام فى المناقشـة العامة الأوسـع نطاقا بشـأن أهمية النهج التعاونية والمتعددة التخصـصـات لضـمان مسـتقبل رقمى آمن وشـامل للجميع تراعى فيه معايير حقوق الإنســـان ذات الصـــلة. ومن المتوقع أن يحدد الفريق السـياسات والبحوث والفجوات فى المعلومات،وأن يتقدم بمقترحات من أجل تعزيز التعاون الدولى فى الفضاء الرقمى.

وقالت ميليندا جيتس: ”إن التكنولوجيا ليست جيدة ولا سيئة.. فهى مجرد أداة، بل وأداة قوية جدا، وما يهم هو كيفية اســتخدام العالم لها. وإذا تمكن جميع الناس، ولا سـيما أشــدهم فقرا وأكثرهم ضـعفا، من الوصـول المتساوى إلى التكنولوجيا الرقمية، فإنهم سـيسـتخدمونها لتحسـين الحياة لأنفسـهم وأسرهم وإسماع أصواتهم فى المحادثات بشأن ما يحمله المستقبل.. وإتاحة هذا التمكين واسع النطاق هو الغرض الأساسى لهذا الفريق“.

وسيعقد الفريق أول اجتماع مباشر بين أعضائه فى أواخر سبتمبر ٢٠١٨، ويتوقع أن يقدم تقريره النهائى إلى الأمين العام فى غضون 9 شهور.وســـيجري، لدى اضـــطلاعه بعمله، طائفة واســـعة من المشـــاورات العامة، بما يشـــمل مناسبتين عامتين على الأقل وعملية مفتوحة توجه الدعوة إلى المشاركة فيها بمدخلات عالمية بوسائل منها أنشطة المشاركة على شبكة الإنترنت اعتبارا من شهر سبتمبر، وسيتلقى الفريق الدعم من أمانة صغيرة الحجم تمول من موارد الجهات المانحة، ويوجد مقرها فى نيويورك وجنيف.

وقال جاك ما: ”قريبا سـتتم رقمنة كل قطاعات الصــناعة، وسـيحدث ذلك أثرا هائلا على جميع نواحى الحياة.. وفى هذا العصـر الرقمى، تتوافر البيانات والتكنولوجيا على نطاق أوسع من ذى قبل، مما ييسر الاتجاه إلى مباشرة الأعمال الحرة، والنمو الاقتصادى، وتحسين نوعية الحياة لمن تتاح لهم فرص الوصول إلى تلك البيانات والتكنولوجيات والتدريب للاسـتفادة منها.. ويتسم التعاون بين القطاعات على الصعيد العالمى بأهمية حاسمة لضمان إتاحة فوائد العصر الرقمى للجميع".

ويضم الفريق أيضاً فى عضويته محمد القرقاوى،وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل فى الإمارات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جوتيريس يدين الهجوم على مقر قوة مجموعة الساحل فى مالى

جوتيريس يحث أمريكا على التفكير فى قرار انسحابها من مجلس حقوق الإنسان

جوتيريس: يمكن أن نلعب دورا فى عملية التحقق بمحادثات كوريا حال دعوتنا لذلك

جوتيريس

التكنولوجيا الرقميه

الامم المتحده

الامارات

نيويورك

جنيف




لا تفوتك
رئيس البرلمان: مناقشة بيان الحكومة الثلاثاء ونسعى لإنجازه بداية الأسبوع المقبل - صور

رئيس البرلمان: مناقشة بيان الحكومة الثلاثاء ونسعى لإنجازه بداية الأسبوع المقبل - صور

عباس شومان يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بنسبة نجاح 63.81%

عباس شومان يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بنسبة نجاح 63.81%

انتهاء إجراءات إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية خلال أيام..وزارة التموين: 5 ملايين منتفعًا فى انتظار تطبيق القرار.. ومخاطبة الشركات الإلكترونية لتعديل نظامها استعدادًا لتنفيذ الإضافات

انتهاء إجراءات إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية خلال أيام..وزارة التموين: 5 ملايين منتفعًا فى انتظار تطبيق القرار.. ومخاطبة الشركات الإلكترونية لتعديل نظامها استعدادًا لتنفيذ الإضافات

فيديو وصور.. قلعة قايتباى بالإسكندرية عشق الإسكندرانية فى الصيف.. فسحة مريدى المرسى أبو العباس فى مولده.. و"الحنطور والدارجات والمراكب" وسائل التنزه والمرح المفضلة لدى المصطافين

فيديو وصور.. قلعة قايتباى بالإسكندرية عشق الإسكندرانية فى الصيف.. فسحة مريدى المرسى أبو العباس فى مولده.. و"الحنطور والدارجات والمراكب" وسائل التنزه والمرح المفضلة لدى المصطافين

الشرقية للدخان تعدل أسعار سجائر كليوباترا.. تعرف على القيمة الجديدة

الشرقية للدخان تعدل أسعار سجائر كليوباترا.. تعرف على القيمة الجديدة

صور.. الننى يبدأ زيارته للمحلة من الشهر العقاري.. اعرف السبب

صور.. الننى يبدأ زيارته للمحلة من الشهر العقاري.. اعرف السبب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة