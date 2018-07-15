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الأحد، 15 يوليه 2018 04:07 م
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جنرال أمريكى: خطة تركيا لشراء نظام دفاعى روسى تشكل خطرا على حلف الأطلسى

الأحد، 15 يوليه 2018 02:29 م
جنرال أمريكى: خطة تركيا لشراء نظام دفاعى روسى تشكل خطرا على حلف الأطلسى نظام الدفاع الجوى الصاروخى الروسى (إس - 400)
(رويترز)
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قال قائد سلاح الجو الأمريكى فى أوروبا إن خطط تركيا لشراء نظام الدفاع الجوى الصاروخى الروسى (إس - 400) ربما تتيح "لخصوم معروفين" لحلف شمال الأطلسى سلاحا، يوفر معرفة عميقة بالمقاتلة إف-35 القادرة على التخفى عن أنظمة الرادار والتى تتزايد أعدادها فى أوروبا.

وقال الجنرال تود وولترز، الذى يتولى أيضا قيادة القوات الجوية للحلف، لرويترز إن هذه المسألة تثير قلقا لكنه يعمل حاليا على تعزيز الروابط العسكرية مع تركيا العضو فى الحلف.

وأضاف وولترز، الموجود حاليا فى بريطانيا لحضور مؤتمر لقادة أسلحة الجو فى لندن ومعرض سلاح الجو الملكى فى بريطانيا، "أى شيء يمكن (نظام) إس-400، من فهم أفضل لقدرات (المقاتلة) إف-35 لن يكون بالقطع فى مصلحة الحلف".

ويريد مسؤولو الولايات المتحدة والحلف منع نظام الدفاع الروسى من اكتساب معلومات عن مقاتلات إف-35، التى تنتجها شركة لوكهيد مارتن، فى وقت بدأت فيه هذه الطائرة تنتشر فى أوروبا.

وقال متحدث باسم سلاح الجو الأمريكى إن النرويج وبريطانيا وإيطاليا ستمتلك 40 مقاتلة إف-35 فى أوروبا بنهاية العام الحالى و24 مقاتلة أخرى العام المقبل بينما ستحصل هولندا على مقاتلتين.

وأثارت خطط تركيا لشراء نظام الدفاع الجوى والصاروخى الروسى التوتر مع واشنطن كما يسعى نواب أمريكيون لمنع تسليم أى مقاتلات إف-35 إلى تركيا.

وتسلمت تركيا بالفعل أول مقاتلة إف-35 فى مصنع لوكهيد بولاية تكساس الأمريكية الشهر الماضى لكن الطائرة ستبقى فى الولايات المتحدة لغرض التدريب.

وقال وولترز إن حلف شمال الأطلسى قلق من "عدد" مقاتلات إف-35 و"المدى الزمني" لتسييرها و"مسافة" بعدها عن نظام إس-400 مضيفا "كل هذه الأمور ينبغى تحديدها".

لكنه أضاف أن محادثاته مع سلاح الجو التركى لا تزال "صعبة للغاية"، رغم الخلاف بشأن إس-400، وتركز على التهديدات الأمنية الحالية.

 


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