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جنايات القاهرة تقضى ببراءة المتهم بالتعدى على ضابط قسم 15 مايو

الأحد، 15 يوليه 2018 03:52 م
جنايات القاهرة تقضى ببراءة المتهم بالتعدى على ضابط قسم 15 مايو محكمة-أرشيفية
كتبت أمنية الموجى أحمد حسني
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، ببراءة المتهم أحمد. س ، بقضية التعدى على ضباط قسم 15 مايو.

 

وأسندت النيابة العامة للمتهم، الذى كان واحدًا من 11 متهما، تهمة استعمال وآخرين مجهولين القوة والعنف ضد موظفين عموميين وهم عقيد الشرطة محمد عثمان والرائد أحمد نزيه والملازم مبروك جمعة والنقيبين مصطفى أشرف، ومحمد أحمد همام، وباقى أفراد شرطة قسم 15 مايو.

 

وأضاف قرار الاتهام بأنهم أطلقوا صوبهم وابلا من الأعيرة النارية من أسلحة نارية كانت بحوزتهم، وألقوا صوبهم الطوب والحجارة، مما نتج عنه حدوث تلفيات بسيارات الشرطة، بقصد حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبط أطراف مشاجرة وقد بلغوا مقصدهم بأن لاذ المتهمون بالفرار.


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